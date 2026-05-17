Les trésors se trouvent souvent là où on ne les attend pas. En tout cas, ces deux randonneurs n'auraient jamais cru tomber sur une telle trouvaille en ramassant une simple boîte en alluminum toute rouillée. À l'intérieur se cachait en réalité un lourd butin qui ferait birller les yeux autant d'un Edward Kenway que d'un Nathan Drake. Une histoire digne d'un vrai jeu d'aventure, vous allez voir.

Une boîte rouillée qui vaut de l'or

Ce devait être une randonnée comme une autre, mais, en cours de route, un duo de marcheurs a fait une découverte qu'il ne vivra qu'une fois dans sa vie. Alors qu'ils montent les reliefs des monts Krkonoše, cette chaîne de montagne à la frontière entre la République tchèque et la Pologne, ils tombent nez-à-nez avec un véritable trésor. Pourtant, rien ne semblait indiquer que cette modeste boîte métallique pouvait cacher une telle merveille.

Et pour cause, les randonneurs n'avaient sous les yeux qu'une boîte en aluminium rouillée. Abandonnée là depuis des années, des décennies même, ils auraient pu passer leur chemin. Toutefois, ils l'ont bien ramassée. 7 kgs à bout de bras, qu'ils ont finalement décidé d'apporter au Musée de Bohême orientale lorsqu'ils ont vu ce qu'elle contenait : 598 pièces d'or, 16 étuis à cigarettes, 10 bracelets, une bourse en maille d’argent, une clé au bout d'une chaîne et un peigne. Une description qui pourrait rappeler les trésors de Red Dead Redemption 2, non ?

Les experts du musée n'ont pas tardé à confirmer la valeur du contenu de cette boîte. Au total, ces 598 pièces d'or et les autres objets auraient une valeur de plus de 330 000 dollars, soit environ 280 000 euros. Ce trésor doré a été confié à l'établissement, qui saura certainement le restaurer et le conserver au mieux.

Quant aux raisons qui expliqueraient l'origine de ce trésor, elles sont encore incertaines. Toutefois, Miroslav Novak, expert pour le musée, explique qu'il était commun par le passé de cacher ses biens les plus précieux dans les temps les plus incertaines. Or, l'identification des pièces a permis de reconnaître une provenance de plusieurs pays et de les dater entre 1808 et 1915. L'hypothèse la plus probable serait que ce trésor a été caché dans les années 1930, aux débuts de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un vrai morceau d'histoire que ces deux randonneurs ont dégoté.

© Muzeum východních Čech v Hradci Králové