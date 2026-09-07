180 salariés, 42 % de trafic perdu en dix ans : la marketplace historique de Rakuten France tire sa révérence le 30 septembre 2026. Vendeurs et acheteurs ont un calendrier serré à respecter avant la fermeture définitive.

Rakuten France, l'ex-PriceMinister, fermera définitivement sa marketplace le 30 septembre 2026 à 23h59, confirme Les Numériques. À compter de cette date, plus aucun achat ni vente ne sera possible sur le site, que ce soit auprès de vendeurs professionnels ou de particuliers.

Les équipes du site restent toutefois mobilisées jusqu'au 30 novembre 2026 pour traiter les dernières transactions, les litiges et les retours, sous 14 jours. Le programme de fidélité Club R, lui, a déjà cessé de faire gagner des points depuis le 13 août 2026.

Un calendrier serré jusqu'à fin novembre

Jusqu'au 30 septembre à 23h59, la plateforme reste pleinement opérationnelle : commandes, ventes et dépense de points fonctionnent normalement, jusqu'à la dernière minute. Passé ce cap, les boutiques ne sont plus accessibles.

Les fonds détenus sur les porte-monnaies électroniques des vendeurs, gérés par le prestataire Mangopay, seront reversés automatiquement jusqu'au 10 novembre 2026 à 23h59. Au-delà, l'argent n'est pas perdu, mais sa récupération devra être demandée directement auprès de Mangopay, avec des délais allongés. Les équipes de Rakuten France, elles, cessent d'accompagner les vendeurs le 30 novembre 2026 : après cette date, il n'y aura plus d'interlocuteur dédié.

Deux offres de reprise jugées insuffisantes

L'annonce officielle est venue du groupe japonais Rakuten, mi-juillet 2026. La fermeture est motivée par l'absence de repreneur jugé satisfaisant. Deux offres fermes avaient pourtant été déposées, l'une par Pixmania, l'autre par un fonds d'investissement étranger non identifié. Aucune n'a répondu aux exigences du groupe sur la préservation des emplois, les conditions financières et la viabilité du projet.

Environ 180 salariés sont concernés. Sur dix ans, le site a perdu 42 % de son trafic et un tiers de ses clients, des chiffres qui pèsent lourd pour une plateforme lancée en 2000 sous le nom de PriceMinister et rachetée en 2010 par Rakuten pour environ 200 millions d'euros. Seule la marketplace disparaît : Rakuten Kobo, Rakuten TV, Viki et Viber restent en France, tout comme le centre technologique du groupe à Paris.

Pour les vendeurs, la priorité est de vérifier leur statut KYC auprès de Mangopay, un dossier d'identité incomplet pouvant bloquer tout versement, puis de demander le virement du solde avant le 10 novembre. L'export du catalogue et de l'historique de commandes depuis l'Espace Pro n'est possible que tant que l'accès reste ouvert.

Côté acheteurs, les Super Points, les crédits et les cagnottes accumulés doivent être dépensés avant la fermeture : ils ne sont utilisables que sur Rakuten et disparaîtront définitivement le 30 septembre. Il reste aussi conseillé de vérifier que les commandes en cours seront livrées, ou retournées si besoin, avant la fin de la période de prise en charge des litiges, fixée au 30 novembre.

Pour choisir une nouvelle plateforme, la sécurité du paiement, la politique de retour, le service après-vente et la fiabilité des vendeurs tiers comptent davantage que le seul prix affiché. Pour un vendeur professionnel généraliste, Amazon (39 euros HT par mois, commissions de 5 % à 15 %) et Cdiscount, dont l'abonnement s'élève à 39,99 euros HT par mois avec des commissions de 5 % à 20 %, majorées de 2 % sur l'occasion, affichent un coût d'entrée proche de celui de Rakuten.

Pour l'occasion et les pièces de niche, eBay (commission de 8 % à 13 % plus 0,35 euro par commande) complété par Leboncoin garde l'avantage. La mode de seconde main se joue sur Vinted Pro (5 % plus 0,30 euro par article), la création et l'artisanat sur Etsy. Les vendeurs qui veulent s'affranchir d'une marketplace peuvent aussi ouvrir leur propre boutique via Shopify, WiziShop ou PrestaShop.

Pour la tech, neuve ou reconditionnée, smartphones, consoles, ordinateurs, appareils photo ou électroménager, Pixmania se présente comme une alternative, avec plusieurs vendeurs, des reprises d'anciens appareils et un paiement en plusieurs fois.

Les acheteurs d'occasion culturelle, livres, jeux vidéo, disques, retrouveront des catalogues profonds sur eBay et Leboncoin, tandis que Back Market s'impose sur le reconditionné garanti. La garantie Rakuten, elle, continue de couvrir les achats déjà passés pendant les 14 jours suivant la livraison, même une fois le site fermé.