26 tonnes d'acier, 300 000 euros, 50 jours de mer : une tour Eiffel brisée en deux surgit du désert du Nevada. Entre les fragments, un funambule raconte une histoire bien plus troublante qu'il n'y paraît.

Une réplique de la tour Eiffel, coupée en deux et couchée dans le sable, a été installée dans le désert américain, dans le cadre du festival Burning Man. L'œuvre s'intitule Eiffela Broken Dream. Elle est apparue le 31 août, aux yeux des festivaliers venus découvrir cette version renversée du monument parisien.

La structure mesure 30 mètres de long et 15 mètres de haut, pour un poids de 26 tonnes d'acier. Elle est posée sur la playa, la surface asséchée du site, comme après un crash. Entre les deux fragments, un funambule traverse le vide : un détail qui change le sens de l'ensemble.

Le symbole d'un monde qui s'écroule

L'idée était simple sur le papier : prendre le monument le plus reconnaissable de France et le montrer effondré. Philippe Maindron y voit le symbole d'un monde qui s'écroule avant de renaître ailleurs. La présence du funambule, suspendu entre les deux tronçons, fait basculer la ruine vers une promesse de reconstruction plutôt qu'un constat d'échec.

Trois ans plus tôt, en 2023, Maindron avait déjà exposé Eiffeila, une réplique miniature de la tour, sur le Champ-de-Mars. La différence tient à l'intention : la réplique fidèle illustrait le monument, la version brisée le raconte. L'objet glisse ainsi du souvenir touristique vers le geste artistique.

Trois ans entre un croquis et 26 tonnes d'acier

Philippe Maindron est un entrepreneur vendéen, producteur et créateur du festival de Poupet, à la tête de Maindron Production. Son projet a été retenu parmi 500 propositions pour l'édition 2026 de Burning Man.

Tout est parti d'un repas au restaurant, en 2023. Abel Arnou, le vidéaste qui suit le projet depuis sa genèse, raconte dans Ouest France : « On était au restaurant un jour en 2023 et Philippe a fait un croquis sur le menu du restaurant, en me disant qu'il avait envie de poser une tour Eiffel dans le désert, qui colle avec l'esprit du Burning Man. Personne n'y croyait et finalement, il a réussi à la faire ! »

Le chantier, estimé à 300 000 euros et financé par son auteur, a été assemblé à Rochetrejoux, en Vendée. La structure a ensuite été démontée pièce par pièce et mise en conteneurs, pour un trajet de 50 jours de mer depuis Le Havre, passant par le canal de Panama jusqu'à San Francisco, puis 600 kilomètres de désert.

Le festival se déroule à Black Rock City, sur un ancien lac totalement asséché du Nevada, où la vie n'existe pratiquement pas habituellement. Il a débuté le dimanche 30 août et se termine le lundi 7 septembre 2026. Entre 60 000 et 80 000 festivaliers, surnommés les burners, y participent, autour d'environ 400 œuvres d'art. Le thème retenu pour l'édition 2026 est Axis Mundi, l'axe du monde en latin.

Abel Arnou décrit ce rassemblement comme le plus grand musée à ciel ouvert du monde, avec des DJ qui jouent dans de véritables camps musicaux. Le rituel central reste la mise en feu du Man, une immense effigie en bois brûlée l'avant-dernier jour, qualifiée d'apothéose de la fête.

Le lendemain, en clôture, c'est le Temple qui est incendié : un lieu spirituel monté durant plusieurs semaines, où les festivaliers déposent photos et souvenirs pour un deuil personnel, avant de lâcher-prise.

Abel Arnou, 30 ans, originaire de Cholet et installé à Angers, filme le projet depuis le début. Il a monté sa propre entreprise de captation vidéo il y a cinq ans et vit là sa toute première expérience de Burning Man.

Les conditions sur place sont extrêmes. « Très souvent, je ne vois pas à deux mètres de moi », confie-t-il, avant d'ajouter avoir dû investir dans des caméras étanches, GoPro et DJI Osmo Pocket. L'entretien avec le vidéaste a d'ailleurs été réalisé au téléphone, en pleine tempête de sable. Sa mission : capter les émotions du public face à l'œuvre, ainsi que les spectacles et la pyrotechnie qui l'accompagnent.

Pendant ce temps, à Paris, la véritable tour Eiffel reste debout, en un seul morceau, et plaît davantage que sa réplique du Nevada selon les réactions recueillies sur place. Une touriste a jugé l'image effrayante, évoquant l'apocalypse. Un autre visiteur y a vu un écho à une scène du film La Planète des singes, où la Statue de la Liberté apparaît à moitié ensevelie dans le sable, un effet qu'il a trouvé saisissant.

En 1889, la Dame de fer n'était elle-même conçue que comme un monument provisoire.