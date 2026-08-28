7 ingrédients affichés, plus de 40 réellement présents. Yuka lève le voile sur la vraie recette du Big Mac, entre colorants, additifs et une sauce à 14 composants. La transparence de McDonald's a ses limites.

L'application nutritionnelle Yuka a passé au crible la composition réelle du Big Mac, le burger emblématique de McDonald's, vendu à plus de 550 millions d'exemplaires chaque année dans le monde. Son constat, publié en avril 2026 sur X, est sans appel : le site officiel de l'enseigne ne mentionne que sept ingrédients, quand le sandwich en compterait en réalité plus de 40, soit six fois plus que ce qui est officiellement communiqué, rapporte RMC.

Sur son site, McDonald's se limite à une liste volontairement courte : pain, viande, salade, oignons, cornichons, fromage et une sauce présentée comme secrète. En pratique, ce choix permet à l'enseigne de présenter un produit perçu comme simple et sain, loin du détail réel de sa fabrication.

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Colorants, conservateurs et une sauce à 14 composants

Derrière le cheddar orangé se cache un colorant. Les cornichons, eux, doivent leur conservation à des additifs prévus à cet effet. Quant à la sauce Big Mac, elle réunirait à elle seule 14 ingrédients différents. Le pain n'échappe pas à l'inventaire : en plus de la farine de blé, de l'eau, du sucre, de la levure et de l'huile de colza, on y trouve de l'huile, de l'amidon de pomme de terre et de maïs, des arômes, du dextrose, des émulsifiants, du sirop de glucose et un agent de traitement. Yuka qualifie le burger de « produit ultratransformé, bourré d'additifs et de sucres ajoutés ».

Ces informations existent pourtant en accès libre. Un document PDF publié par McDonald's lui-même, daté du 8 juin 2025 et consultable via une simple recherche « Big Mac ingrédients », détaille l'intégralité de la recette. La liste complète n'est donc pas cachée, elle est simplement absente de la présentation commerciale du produit sur le site.

Sur le plan légal, McDonald's ne commet aucune infraction. En France, les établissements de restauration, fast-foods compris, n'ont pas l'obligation de détailler l'intégralité de leurs recettes au public. Un article de 60 millions de consommateurs, publié le lundi 27 avril, relève que cette pratique de liste simplifiée se retrouve aussi chez Burger King et chez KFC.

McDonald's se distingue toutefois en affichant le Nutri-Score de ses sandwichs, contrairement à Burger King, à O'Tacos ou à Krousty Sabaïdi.

La transparence s'arrête néanmoins là où commence l'origine des ingrédients. En France, seule la provenance de la viande doit légalement être précisée, et la réglementation n'est pas toujours bien respectée. McDonald's indique que son bœuf est à 50 % d'origine française, les sandwichs concernés portant un logo spécifique sur le site, une partie du reste provenant d'Irlande et des Pays-Bas.

Côté volaille, l'enseigne revendique des nuggets 100 % français et une farine Label rouge tricolore, mais reste plus évasive sur ses autres produits à base de poulet : un article des Échos évoque 70 % de poulet français pour 30 % d'origine étrangère, sans que McDonald's précise d'où viennent ces 30 %.

Le Big Mac affiche par ailleurs 530 calories, soit près de la moitié des apports journaliers moyens recommandés en protéines et matières grasses pour un adulte, et environ 27 grammes de lipides selon les chiffres publiés par McDonald's. Le Big Arch, autre sandwich de l'enseigne, grimpe lui à 1 076 calories et dépasse largement le taux d'acides gras saturés conseillé par jour.

60 millions de consommateurs rappelle que 60 % des jeunes de 15 à 24 ans fréquentent ce type d'enseignes au moins une fois par mois. Un quart des 18-24 ans est en excès de poids en France.