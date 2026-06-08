“Quand vous les voyez, il est déjà trop tard” : les radars LiDAR 3D assistés par IA arrivent cet été !

Alors que les vacanciers français s'apprêtent à franchir la frontière espagnole cet été, un changement important arrive sur le réseau routier espagnol. L'Espagne a commencé à activer une nouvelle génération de radar de surveillance basés sur la technologie LiDAR 3D, qui remplace peu à peu les radars classiques. Cette nouveauté, particulièrement mise en place pendant les périodes de forte affluence touristique en juillet et août, risque de modifier la façon dont motards et automobilistes français conduisent au-delà des Pyrénées.

Les radars traditionnels, qui mesurent la vitesse sur un seul axe ou plan limité, montrent leurs limites face au LiDAR 3D. Cette technologie utilise des impulsions lumineuses pour capter la forme, la taille et la position d’un véhicule en trois dimensions, ce qui marque une avancée nette pour la surveillance routière. Comme le résume José Eugenio Naranjo, docteur en informatique : "Quand vous les voyez, il est déjà trop tard.", cite Moto Station.

Avec de l’Intelligence Artificielle (IA) intégrée, le système distingue automatiquement voitures, motos et poids lourds, et applique la limitation de vitesse adaptée à chaque catégorie. L'Espagne a choisi le modèle Velolaser, développé par Invia Sistemas S.L.U., équipé du capteur laser Noptel CMP52. Ce dispositif fixe a une portée de déclenchement de 200 mètres et fonctionne dans les deux sens de circulation, rendant inefficace le réflexe de freiner brusquement.

Détection des deux-roues : ce qui change

La capacité à identifier la catégorie de véhicule est au cœur du dispositif. Avec le LiDAR 3D, chaque véhicule se voit attribuer sa catégorie immédiatement, ce qui permet d’appliquer précisément les limitations de vitesse, par exemple 90 km/h pour une moto dans certaines zones. Les anciens radars à micro-ondes peinaient à capter les motos à cause de leur silhouette fine et de leur faible surface réfléchissante. Le LiDAR 3D, en reconstruisant la scène routière en 3D, supprime ces failles et offre une fiabilité équivalente pour les deux-roues, quelle que soit leur position.

Les conséquences vont au-delà de la vitesse : la technologie permet aussi une surveillance du trafic en temps réel, facilitant la détection rapide d’accidents ou de situations dangereuses. Des fabricants comme Idemia et Parifex envisagent déjà des applications similaires pour la France.