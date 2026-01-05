Elle fait l’objet de toutes les rumeurs et les convoitises, mais elle serait une réalité. La PS6 Portable aurait été confirmée discrètement par Sony sans que l’on ne s’en aperçoive.

Sony a été formel : la PS5 a encore de beaux jours devant elle. Le constructeur japonais s’attache à prolonger la durée de vie de sa console phare, dans un contexte où les habitudes des joueurs évoluent. Alors que l’on se demande s’il y aura assez de RAM et SSD pour alimenter les prochaines générations face à la privatisation des géants du secteur pour alimenter l’IA, Sony a discrètement confirmé l’existence de la PS6 Portable et de précédentes rumeurs sans que l’on ne s’en rende compte.

La PS6 Portable confirmée indirectement par Sony

La rumeur enfle depuis plusieurs mois. En parallèle de son modèle de salon, Sony serait en train de travailler une version nomade de la PS6. Une console portable qui surferait sur l'engouement grandissant pour ce type d’appareils. Le constructeur a déjà pu observer le potentiel du marché avec sa PS Portal, un périphérique qui permet de jouer à distance via le Cloud Streaming, et qui a largement dépassé les attentes et s’est imposé comme l’un des appareils les plus utilisés par les joueurs PS5, selon Sony. Ce succès a confirmé la demande pour une console portable et une PS6 Portable serait à l’étude selon les informations qui circulent. Elle pourrait permettre en outre de lire les jeux PS5 nativement, via un « mode basse consommation » utilisant une mémoire à faible bande passante. Une fonctionnalité qui aurait été amorcée avec l’introduction d'un mode Économie d’Énergie sur la famille PS5.

Justement, ce fameux mode a été déployé il y a plusieurs semaines, sans que l’on ne fasse de corrélation avec les rumeurs sur la PS6 Portable. Pourtant, avec l’arrivée de ce mode, les rumeurs autour de la console prennent de l’ampleur et se valident même. Il ne s’agit pour l’instant que d’une confirmation implicite, tout reste à prendre avec les pincettes d’usage jusqu'à nouvel ordre. Les plans de Sony, comme ceux de ses concurrents, pourraient évoluer, surtout dans une conjoncture où les prochaines générations de consoles pourraient être confrontées à de nouveaux défis majeurs, dont une nouvelle pénurie de composants. Avec des prix des RAM en forte hausse et la privatisation des SSD par des géants comme Samsung, l’impact de la course à l’IA sur la PS6 et la prochaine Xbox reste incertain.

Une console plus puissante qu'une PS5 ?

On rappelle que, toujours selon les rumeurs, la PS6 Portable pourrait s’inspirer de la Nintendo Switch, avec une station d’accueil permettant de décupler les performances de la machine en mode « docké ». Ce modèle hybride devrait donc permettre de jouer aux jeux PS5 en mode natif, sans se limiter au Cloud comme la PS Portal. Le tout serait propulsé par une puce RDNA 5 de 16CU, cadencée à 1,2 GHz en mode portable et 1,65 GHz en mode docké. Reste à attendre une communication officielle de Sony, mais le constructeur prendra visiblement son temps.

Avec ses 84,2 millions d’unités écoulées dans le monde et son objectif de 90 millions d’ici la fin 2025, la PS5 n’est pas encore prête à tirer sa révérence, surtout dans un tel contexte. Sony semble vouloir capitaliser encore sur le succès de sa console actuelle avant de lancer la PS6, dont l’arrivée pourrait être prévue pour 2028, selon plusieurs sources fiables.

Source : Kepler & MLID