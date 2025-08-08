Les leaks autour de la PS6 ne cessent de se multiplier ces derniers temps, et le plus récent est si monstrueux qu'il semble trop beau pour être vrai.

Cette semaine seulement, nous avons eu droit coup sur coup à trois leaks autour de la PS6. Un premier détaillant notamment une bonne partie de sa fiche technique, a priori grâce à des documents officiels, un second sur son GPU, qui pourrait être moins puissant que celui de la prochaine Xbox, et le troisième qui nous intéresse ici. Et même si la future console de Sony s'avère techniquement moins bien lotie que sa concurrente, les nouvelles informations qu'il fournit vendent tout de même du rêve, si elles se montrent correctes.

Un rapport puissance/prix monstrueux pour la PS6 ?

Le premier leak relatif à la PS6 de la semaine nous provenait de la généralement très bien informée chaîne YouTube Moore's Law is Dead, tandis que le deuxième venait de la part de KeplerL2, un leaker réputé dans le domaine. C'est de nouveau à Moore's Law is Dead que l'on doit ce troisième leak que nous traitons aujourd'hui. Si l'on joint tous les faisceaux d'indice dernièrement leakés, la prochaine console de Sony devrait totalement surpasser la puissance de la PS5.

Avec une puissance de sortie nominale de 160 W, 8 cœurs Zen 6 (ou ultérieurs), 40 à 48 unités de calcul RDNA 5 à 3 GHz ou plus et un GPU équivalent à une Radeon RX 9700XT, soit la plus puissante carte graphique AMD actuellement sur le marché, la PS6 afficherait en effet des performances de rastérisation estimées à environ 3 fois supérieures à celles de la PS5 (qualité supérieure du Ray Tracing attendue).

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, si l'on en croit les révélations de Moore's Law is Dead. D'après de prétendus documents officiels, la chaîne indique en effet que Sony prévoit d'optimiser les coûts de production et de consommation d'énergie de la PS6. Ainsi, il se pourrait alors qu'elle soit trois fois plus puissante que la PS5... pour le même prix ! Enfin, la prochaine console du constructeur japonais devrait arriver courant 2027/2028, accompagnée qui plus est d'une nouvelle PlayStation portable.

Naturellement, il convient de prendre ces informations avec de très prudentes pincettes. Un long temps d'attente nous sépare en effet de la présumée sortie de la PS6, et bien des choses peuvent encore changer entre temps. Il faudra donc attendre d'avoir des informations plus officielles de la part du principal intéressé pour en avoir le cœur net.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube