Des jeux, il en sort des milliers chaque année, que ce soit sur console ou encore plus sur PC. Il existe tout un tas de jeux qui naissent et meurent dans l'ombre des géants, ils sont des centaines. Sans crier gare, la PS5 a reçu un nouveau remake d'un jeu PS2 que beaucoup avaient certainement totalement oublié. Et pour cause, il s'agit d'un jeu assez discret et surtout représentant d'un genre de niche, d'autant plus sur console à l'époque. Peut-être que son remake aura plus de chance de marquer les esprits, qui sait !

Un jeu oublié revient en force sur PS5, mais pas que

Ghost Master, ça vous dit quelque chose ? Les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent certainement pas, d'autres n'étaient même pas nés avec un peu de chance. Il faut en effet remonter à 2004, il y a 22 ans (ce qui ne nous rajeunit pas du tout), sur PS2. Ghost Master : Les Chroniques de Gravenville était un jeu de stratégie en temps réel et de réflexion, développé par Spiral House, disponible sur consoles et PC.

À l'époque, sur PS2, le genre n'était que très peu représenté et clairement de niche. Il n'y avait pas non plus de PS Plus comme maintenant sur PS5, ce qui veut donc dire que peu de personnes ont pu mettre la main dessus. C'est d'autant plus vrai que le jeu n'était pas non plus une masterclass et n'a certainement pas dû profiter du bouche-à-oreille. Quoi qu'il en soit, il avait suscité suffisamment d'intérêt pour qu'une équipe vienne lui offrir une seconde jeunesse plus de 20 ans après.

Retour gagnant pour ce jeu des années 2000 très bien noté sur Steam

Ghost Master Resurrection est désormais chapeauté par Mechano Story Studio et arrivera prochainement sur PS5 mais aussi sur PC, Xbox Series et les petites Switch. Comme dans le jeu d'origine, il nous propose d'incarner des fantômes aux capacités uniques dans le but de terroriser les habitants de différents lieux. Si le jeu de base a eu du mal à convaincre sur console, il semblerait que son remake séduise davantage, notamment sur PC. Sur Steam, le jeu est très bien noté, les fans nostalgiques se mêlant aux nouveaux curieux et tous semblent y trouver leur compte.

Ghost Master Resurrection comprend le jeu de base mais aussi 4 DLC avec tout ce qu'il faut comme contenu pour s'occuper de nombreuses heures. De nouvelles missions, des personnages inédits, de nouveaux défis et plus encore. Évidemment, le jeu a subi une importante refonte visuelle, PS5 et nouvelles consoles obligent, et son gameplay a été modernisé. Le jeu sortira dès le 20 mars prochain pour une quarantaine d'euros sur consoles et PC, et il est actuellement en early access sur Steam.