Le catalogue de la PS1 regorge de pépites dont, la plupart, risque de tomber dans l'oubli. Mais ce ne sera pas le cas pour un titre qui s'offre un retour surprise.

Plus de trente ans après sa sortie, la PS1 a toujours la cote. Alors que ses couleurs ornaient dernièrement une édition anniversaire de la PlayStation 5, on se rend de plus en plus compte que sa ludothèque a encore de quoi satisfaire les joueurs d'aujourd'hui. En effet, une fois de plus un jeu de l'époque s'offre un bon dépoussiérage surprise.

Vous allez redécouvrir ce jeu PS1 en 2026

Décidément, la PS1 n'a pas fini d'abreuver les joueurs et joueuses modernes. Le premier Tomb Raider, titre emblématique de la console de Sony, va s'offrir un remake après la compilation remastérisée. On pense également au retour de Croc pas plus tarde que l'année dernière, ou encore Final Fantasy Tactics. Eh bien, la déferlante nostalgique n'est pas terminée puisqu'un autre jeu phare de la fin des années 1990 fait son retour.

Cette fois, c'est un jeu de plateforme side-scroller qui fait son retour. Il est question ici d'un certain Tombi, le jeu de Whoopee Camp édité en 1997 par Sony Computer Entertainment sur PS1. Cela dit, ce n'est qu'en 1998 que nous autres Français avons pu découvrir l'aventure haute en couleur d'un petit sauvage aux cheveux roses. Le jeu s'est refait une beauté en 2024 et il revient à nouveau en ce début d'année 2026 à la grande surprise de tous.

En effet, Tombi Special Edition, une version soignée du titre de la PS1 a vu le jour il y a deux ans sur PS5 et Nintendo Switch. Cependant, une nouvelle machine a vu le jour depuis. L'éditeur Limited Run Games a donc décidé de produire un portage optimisé pour la Nintendo Switch 2, ainsi que pour le deuxième volet de la saga. En plus des mécaniques modernes initiales (système de sauvegarde, rewind et choix entre les nouveaux contrôles ou les contrôles analogiques), cette version profite des performances de la machine avec un rendu plus fluide.

Cette nouvelle version du classique PS1 est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop américain au prix de 19.99 $. Pour le moment, l'édition Switch 2 du premier opus n'apparaît pas encore sur le portail européen de la boutique, contrairement à Tombi 2. L'éditeur n'a pas communiqué sur le déploiement de cette édition, mais nous espérons la voir débarquer prochainement chez nous. Autrement, vous pouvez vous rabattre sans crainte sur la special edition de base, compatible avec la nouvelle console de Big N.