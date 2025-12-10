L'un des jeux les plus légendaires de l'époque PS1 a récemment fait son grand retour sur les consoles dernière génération de Sony, pour le plus grand plaisir de tout le monde.

Un jeu PS1 culte, sorti en 1998, a enfin récemment bénéficié d'une nouvelle sortie sur PS5 et PS4. Ce grâce à un effort de Sony pour faire revivre des titres emblématiques issus des anciennes consoles PlayStation. De nombreuses licences légendaires en ont largement profité, comme Resident Evil, Dino Crisis, Myst, Siphon Filter et bien d'autres déjà portés sur les dernières générations de consoles du constructeur. Un autre jeu a ainsi récemment cette liste de classiques.

Un énorme classique de la PS1 enfin accessible sur les consoles PlayStation modernes

Grâce au programme PlayStation Plus Classics, Sony a déployé des efforts salutaires ces dernières années pour faire revenir des titres issus des anciennes consoles PlayStation, dont l'emblématique PS1. Après les monstres sacrés précédemment cités, ces efforts ont permis aux joueurs de PS4 et PS5 de (re)découvrir un monument de la toute première console du constructeur : Tekken 3.

PlayStation a en effet annoncé en octobre dernier que Tekken 3 avait droit à une version jouable sur les consoles modernes. Le troisième épisode principal de la série Tekken est pour rappel sorti sur la PS1 en 1998, après avoir été initialement une exclusivité arcade. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de la franchise, voire même l'un des meilleurs jeux de combat de tous les temps, il s'offre donc une agréable cure de jouvence grâce aux efforts de conservation de Sony.

Tekken 3 est en effet un ajout majeur à la PS5 et à la PS4 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de nombreux fans le considèrent comme le meilleur de la série. Cela vaut non seulement pour les jeux Tekken sortis sur PS1, mais aussi pour ceux parus au cours des 25 dernières années. Son score Metacritic impressionnant de 96/100 le confirme par ailleurs.

Un effort de conservation salué, mais qui fait aussi polémique

Au-delà de ça, beaucoup de joueurs apprécient de voir que PlayStation continue de porter de vieux et iconiques jeux PS1 et PS2 sur PS5 et PS4. Concernant la série Tekken, rappelons que le second est sorti sur les consoles PlayStation modernes en 2022, ce qui a suscité de nombreuses demandes de la part des fans pour que d'autres titres Tekken soient également portés. Maintenant que Tekken 3, a eu droit à ce traitement, les fans espèrent que Tekken 4, Tekken 5 et d'autres fassent prochainement le saut vers les plateformes de nouvelle génération.

D'un autre côté, ce portage de Tekken 3 de la PS1 vers les PS4 et PS5 fait également polémique auprès d'une autre marge de joueurs. Pour en profiter, il faut en effet s'abonner au service PlayStation Plus, et qui plus est au palier Premium, le plus coûteux actuellement disponible. C'est en effet la seule manière de profiter de ces « classiques », à un prix mensuel que beaucoup estiment beaucoup trop élevé pour les maigres avantages qu'ils octroient.

Source : PlayStation.Blog