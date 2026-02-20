C'est un grand moment pour les fans de cette saga culte née en France. Un titre culte de la PS1 ressort sur PlayStation 5 et les consoles de nouvelle génération par surprise.

L'ère est aux remakes et remasters, c'est comme ça. Même si une partie de la communauté du gaming s'en lasse, réclamant de la nouveauté, le vent de nostalgie qui souffle sur la sphère vidéoludique est aussi revivifiante pour beaucoup, et notamment des licences qui étaient au bord de l'oubli. Le catalogue de la PS1 en est exemplaire, puisque les éditeurs n'hésitent pas à puiser dedans ces derniers temps pour donner un second souffle à certains de ses titres les plus emblématiques. Nous l'avons encore constaté au dernier State of Play avec une annonce d'Ubisoft que beaucoup espéraient.

Cette licence disparue née avec la PS1 fait son retour

L'an dernier, Ubisoft a décidé de célébrer en grandes pompes le trentième anniversaire de l'une de ses plus anciennes franchises. Avec son héros iconique, dénué de bras mais non d'humour, Rayman est un nom qui a largement contribué à faire rayonner le savoir-faire français au milieu des années 1990 grâce à la PS1, entre autres. Depuis, la saga a connu de nombreuses itérations et a expérimenté tout un tas de format. Seulement, elle s'est faite de plus en plus discrète, au point de disparaître radicalement des radars.

Pour autant, les fans n'ont pas oublié les premières aventures imaginées sur PS1 par Michel Ancel et même les plus récentes. Après le retour en 2D de Rayman au début des années 2000, beaucoup espéraient revoir le héros culte plus souvent. Finalement, il aura fallu attendre 13 ans pour qu'il ait droit à un nouveau jeu. Ou, plutôt, un retour aux sources grâce à une compilation remastérisée du tout premier opus.

Rayman 30th Anniversary Collection s'est en effet annoncé lors du dernier State of Play en date. Un événement loin d'avoir été choisi au hasard, puisque la licence a accompagné les premières heures de la PS1. C'était même l'un des jeux disponible au lancement de la console en Europe. Avec son style coloré et sa mise en scène aussi légère qu'enthousiasmante, ce jeu de plateforme est tout de suite devenu un incontournable.

Dès lors, l'éditeur français a pu compter sur Digital Eclipse pour proposer une édition anniversaire du premier Rayman. Celle-ci rassemble les différentes versions du jeu, de la PS1 à la Game Boy Advance, en passant par la Jaguar, le MS-DOS et la GB Color. De plus, elle inclut également des niveaux inédits, certains étant même nés de l'esprit des fans. De nouvelles options ont aussi été aoutées afin de moderniser la prise en main. Une belle vague de nostalgie pour les fans, disponible depuis le 13 février 2026 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC.