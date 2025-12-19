Une simple question posée sur internet a suffi à déclencher une vague de réactions inattendues. En partageant la PlayStation 1 reçue... par son grand père.

Une anecdote partagée sur Reddit a récemment fait réagir la communauté PlayStation. Un joueur explique avoir récupéré une PS1 appartenant à son grand père, accompagnée de plusieurs jeux et accessoires. Une situation banale en apparence, mais qui a déclenché une vague de réactions mêlant humour et coup de vieux chez de nombreux joueurs.

Un post sur la PS1 qui n’avait rien de provocant

L’utilisateur, connu sous le pseudo EchoGems, publie simplement une photo de la console PlayStation et de sa collection de jeux, parmi lesquels Metal Gear Solid et Syphon Filter. Il pose une question classique. La console est elle en bon état et les jeux valent ils le coup aujourd’hui. Ce n’est pas le contenu du message qui attire l’attention, mais l’identité de la personne à l’origine de ce don. Le fait que la PS1 provienne de son grand père surprend immédiatement la communauté.

Très vite, les commentaires se multiplient. L’un des plus populaires résume l’état d’esprit général avec une phrase simple. « Grand-père ??? J'ai besoin de m'assoir ». Une réaction partagée par de nombreux joueurs qui réalisent soudainement que la PS1 a eu trente ans. La console est sortie en 1994 au Japon et en 1995 en Europe et aux États Unis. Pour beaucoup, elle reste associée à leurs premiers souvenirs de jeu, ce qui rend la situation d’autant plus marquante.

Une console produite à la fin des années 90

Un détail visible sur la machine a également alimenté les discussions. L’étiquette de fabrication indique une production datant de mars 1999. Cela signifie que le grand père en question était déjà adulte à l’époque et probablement joueur lui même. Même si l’auteur du post n’a pas donné plus de détails, cette information a suffi à relancer les échanges et les plaisanteries sur l’âge de la génération PS1.

La majorité des réactions restent bon enfant. Certains joueurs ressortent leurs vieilles consoles pour vérifier si elles fonctionnent encore. D’autres plaisantent sur le temps passé depuis leurs premières parties sur PS1. Cette anecdote montre surtout à quel point la PS1 reste ancrée dans la mémoire collective, au point de devenir un objet transmis entre générations. Ce qui devait être une simple question sur l’état d’une console s’est transformé en une anecdote virale. Non pas pour la machine elle même, mais pour ce qu’elle représente aux yeux des joueurs.