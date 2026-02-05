En l’espace d’une vingtaine d’années seulement, l’industrie du jeu vidéo et les technologies qui la portent ont profondément évoluées. En effet, entre la PS1 et la PS5, la Nintendo 64 et la Nintendo Switch 2, ou encore la Xbox et la Xbox Series X, un grand nombre de nouveautés sont nées, transformant complètement la façon dont on approche ce médium. Et si nous avons pu être témoins de toutes ces évolutions au fil du temps, d’autres, eux, n’ont pas eu cette chance. Cette vidéo virale d’un homme découvrant la PS5 après 27 ans de prison nous le prouve.

Il découvre la PS5 après avoir passé 27 ans en prison

Diffusée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la vidéo dévoile un homme, probablement américain, en train de découvrir tout sourire Marvel’s Gardiens de la Galaxie sur PS5. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est plus que chamboulé par l’expérience qu’il est en train de vivre. Entre deux éclats de rire, celui-ci s’étonne par exemple notamment des fonctionnalités de la DualSense, capable de vibrer en fonction de ce qui se passe à l’écran mais aussi de retranscrire des sons directement via son haut-parleur.

« Je suis habitué aux manettes avec un seul bouton » s’exclame-t-il également en regardant la manette de la PS5. Car il est clair qu'en ayant passé près de trois décennies enfermé entre les murs d'une prison, il a manqué un certain nombre d'évolutions. Quand on y pense, cela nous ramène effectivement en 1999, à une époque où la PS2 comme la Xbox n'existaient pas encore, et où le marché était globalement dominé par la PS1, la Nintendo 64 ou encore la Dreamcast. Une époque qui, aujourd'hui encore, est considérée comme véritablement charnière pour le jeu vidéo.

Bien sûr, l’homme ne manque pas non plus de s’étonner des graphismes du jeu, qui se rapprochent désormais davantage de ce que l’on voit au cinéma. Et à plus d’un titre. « Ce truc prend trop de temps pour en arriver au jeu, on dirait un film ! » clame-t-il notamment tandis qu’une cinématique du jeu défile sur son écran. Une remarque qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être reprise avec humour par certains internautes, qui s’amusent par exemple du fait qu’à peine sorti de prison, « il a immédiatement compris ce qui ne va pas avec les jeux triple A ».

Sa réaction émeut les internautes

Forcément, une telle vidéo n’a alors pas manqué de faire le tour du monde, suscitant des dizaines de milliers de réactions sur les réseaux. Car plus que la mise en scène d’un ex-prisonnier, ce que les gens retiennent, c’est surtout la vision d’un homme heureux de découvrir la PS5 au travers d’un jeu injustement passé sous les radars. Plus important encore, c’est celle d’un homme qui n’hésite pas à clamer haut et fort qu’il entend désormais profiter de sa liberté pour découvrir plus de jeux, à l’instar de GTA 5 par exemple. Et pour la communauté gaming, cela n’a définitivement pas de prix.

Source : X