Eton pour George, Lambrook pour Charlotte et Louis : rentrée royale sous les projecteurs. Mais où sont scolarisés Archie et Lilibet ? Harry et Meghan gardent un mystère total sur ce choix qui en dit long.

Le prince George, 13 ans, a fait son entrée à Eton College le 8 septembre 2026. L'internat, réputé pour être le plus célèbre de Grande-Bretagne réservé aux garçons, accueille ainsi l'aîné des enfants du prince William et de Kate.

Le lendemain, 9 septembre, ce fut au tour de la princesse Charlotte, 11 ans, et du prince Louis, 8 ans, de reprendre le chemin de l'école, à Lambrook School. Cet établissement préparatoire haut de gamme, situé sur un campus de 21 hectares près de Windsor, est réputé pour associer un enseignement académique exigeant à une offre étoffée en sport, musique et théâtre.

Les frais de scolarité pour l'année 2026 s'élèvent à un peu plus de 10 000 £ par trimestre pour les plus jeunes élèves, et dépassent les 11 000 £ pour les plus âgés, selon les niveaux et les activités choisies, confirme le Times of India.

En intégrant Eton, George marche dans les pas de son père William et de son oncle Harry, tous deux passés par cet internat avant lui. Les trois enfants de William et Kate ont longtemps été scolarisés ensemble à Thomas's Battersea, à Londres, avant que la famille ne s'installe à Windsor en 2022.

Le silence de Harry et Meghan sur l'école d'Archie et Lilibet

À l'opposé de cette rentrée très commentée, le prince Harry et Meghan Markle n'ont donné aucun détail sur l'établissement fréquenté par leurs deux enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans. C'est pourtant une première pour eux : après leur retour depuis la Californie, ils font leur rentrée en Grande-Bretagne pour la toute première fois de leur vie. Des rumeurs, non confirmées, évoquent une école préparatoire d'élite, sans que le couple n'ait validé cette information.

Ce choix de discrétion tiendrait aux préoccupations de Harry et Meghan face à l'intrusion médiatique et à la protection de leurs enfants. Le prince Harry souhaiterait voir Archie et Lilibet renouer avec leur héritage britannique, tandis que Meghan Markle serait attachée à leur offrir le meilleur des deux cultures, britannique et américaine.

Le roi Charles III aurait par ailleurs passé du temps avec ses petits-enfants après des années de contacts limités, ce retour permettant aussi à Archie et Lilibet de se rapprocher de leur famille paternelle.

La famille Sussex conserve malgré tout sa résidence à Montecito, en Californie, et les deux enfants continuent de partager leur temps entre le monde britannique et américain.