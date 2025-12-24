Il n'est pas évident de se faire une place remarquée dans le paysage audiovisuel. Avec la quantité de séries qui sortent régulièrement sur Netflix, Disney+ et autre Apple TV+, certaines pépites échappent au grand public. C'est pourquoi nous vous proposons un coup de projecteur sur une œuvre de science-fiction de Prime Video qui vaut le détour. Passée sous les radars à son lancement, elle est pourtant tirée d'un univers qui a sa fanbase. Si vous aimez les histoires qui jouent avec le temps et qui explorent les secrets les plus infimes de l'univers, elle devrait retenir votre attention.

Une série de science-fiction à ne pas manquer sur Prime Video

Régulièrement, on découvre ou redécouvre des programmes qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Par exemple, Wind River a percé subitement sur Netflix. Il en va de même pour la série Indociles qui a explosé les compteurs à son lancement sur la plateforme. Mais il arrive que certaines curiosités ne rencontrent pas une popularité spontané, et ce alors même qu'ils ont un fort potentiel. Nous pensons notamment à une production Prime Video qui n'est pas totalement parvenue à se faire remarquer au sein du catalogue en 2020, bien qu'elle ait tout pour plaire aux fans de science-fiction.

Cette fameuse série Prime Video s'intitule Tales From the Loop. Non, rien à voir avec New Tales from the Borderlands. Pour autant, l'œuvre n'est pas étrangère aux univers ludique. En effet, elle est tirée d'une franchise pré-existante. Celle se décline d'abord en un roman graphique de Simon Stålenhag paru en 2014. Ensuite, il y a eu un jeu de rôle en 2017, édité en France Arkhane Asylum Publishing. Ce dernier a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif. Voilà preuve de la confiance des fans du livre dans le projet.

En même temps, Tales From the Loop intrigue par son univers rétrofuturiste. Il plonge dans des décors inspirés des territoires ruraux de l'Amérique du Nord où se dresse une architecture digne des années 1980 d'inspiration soviétique. Les humains interagissent avec des technologies hautement avancées, comme des robots ou des voitures volantes. Mais le cœur du récit de cette série Prime Video tourne autour du fameux « Loop ». C'est une sorte d'accélérateur de particules installé dans un centre de recherche des plus ambitieux. Entre paysages qui laissent béat et drame intimiste, cette série de science-fiction originale cherche encore à se faire connaître. Retrouvez donc dès maintenant les 8 épisodes sur Prime Video.