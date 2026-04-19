Pas aussi populaire que d'autres exclusivités de Prime Video, cette série a pourtant vraiment tout ce qu'il faut pour vous scotcher sur votre canapé.

Récemment renouvelée pour une seconde saison sur Prime Video, une série quelque peu passée inaperçue au milieu des Fallout, Invincible et autres The Boys ne manque pourtant pas de qualité, surtout pour les amateurs de thrillers policiers, mais avec une touche d'absurde à l'australienne. L'essayer, c'est peut-être l'adopter et ne pas décrocher jusqu'à la toute fin.

Une série Prime Video laissée dans l'ombre et pourtant exceptionnelle

Créée par les humoristes australiennes Kate McCartney et Kate McLennan, alias les Kates, la série Prime Video en huit épisodes qui nous intéresse mêle humour et satire pour nous offrir une relecture mordante et divertissante du genre policier. Dès le début, nous faisons la connaissance de la sergente-chef Dulcie Collins (Kate Box), une policière déterminée et rigoureuse dont le monde bascule lorsqu'un meurtre est commis dans sa paisible ville de Deadloch, qui est donc le nom de cette série Prime Video, près de Hobart, en Tasmanie.

Pour élucider des crimes apparemment liés, elle est contrainte de faire équipe avec Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), une détective rustre et sans fioritures originaire de Darwin, dans le Territoire du Nord. Alors que ces deux femmes aux antipodes s'efforcent de concilier leurs méthodes de travail divergentes et l'inquiétude croissante des habitants, elles se rendent compte qu'elles se rapprochent dangereusement du véritable danger.

Bien que des séries cultes comme Twin Peaks et Desperate Housewives, et même des productions plus modernes comme Riverdale, aient exploité le thème du « qui l'a fait ? » dans une petite ville, la série Prime Video Deadloch et ses personnages hauts en couleur possèdent un charme unique. Avec ses longues routes bordées de forêts, ses maisons isolées et ses plages glacées, c'est le cadre idéal pour une série d'événements inquiétants.

Un thriller policier qui se démarque de la concurrence

Bien que la série Prime Video Deadloch puisse sembler être une comédie policière classique, elle se distingue nettement des autres. Entre les répliques comiques au timing impeccable et la multitude de personnages attachants et profondément humains qui dépassent largement les stéréotypes.

Dès sa sortie, nous aurons droit aux trois premiers épisodes de Deadloch, puis à un nouvel épisode chaque vendredi. Chacun des huit épisodes de la première saison de cette série Prime Video dure une heure, ce qui promet de nombreux rebondissements, fausses pistes et énigmes, avec de nouveaux indices et suspects découverts à chaque tournant. Grâce à un rythme bien minuté, la série fait constamment monter la tension et tient autant les détectivesque les spectateurs en haleine.

Au milieu de toute cette agitation, les personnages font face à des vies personnelles complexes, ce qui les rend tout aussi fascinants que l'enquête elle-même. La première saison était déjà très solide et risque de vous rendre accrocs au point de la voir d'une traite. Et si ça ne suffit pas, Prime Video a donc récemment accueilli une seconde saison, qui s'avère tout aussi bonne en poursuivant les intrigues de la première.

Source : Prime Video