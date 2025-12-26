La préservation des programmes disponibles en SVOD est un véritable enjeu. D'une part, les annulations sont monnaie courante. D'autre part, et parfois à la suite de ces mises à l'arrêt d'ailleurs, les œuvres disparaissent tout bonnement des catalogues. Mais il arrive qu'un service de streaming récupère les droits de diffusion pour faire perdurer son histoire. C'est le cas de Prime Video qui a sauvé une série qui se positionne d'ores et déjà comme une véritable référence dans l'univers de la science-fiction.

La nouvelle pépite de science-fiction de Prime Video

Prime Video n'est pas la dernière en termes d'annulation de série. On se rappelle la mise au placard récente de The Boys Diabolical, tandis que fans de La Roue du temps ont encore en travers de la gorge l'arrêt de la série qui fonctionnait pourtant bien. Toutefois, le service de streaming d'Amazon peut aussi venir au secours de programme qui aurait pu disparaître sans son intervention. C'est le cas d'une certaine série d'animation qui affiche une note de 100 % de la critique et 95 % du public sur Rotten Tomatoes.

Son nom est Pantheon. Cette série d'animation créée par Craig Silverstein, également producteur exécutif de la série Percy Jackson et les Olympiens, a séduit plus que jamais les amateurs de science-fiction. Pourtant, elle aurait pu s'effacer complètement. Originellement diffusée en 2022 sur AMC+, le service l'a finalement retirée de son catalogue. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Prime Video. La plateforme d'Amazon a finalement récupéré les deux saisons, accessibles depuis 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À quand la série Pantheon en France ?

Série d'animation en 2D traditionnelle, Pantheon a trouvé son public en adaptant l'univers imaginé par Ken Liu dans ses nouvelles. Dans ce monde où l'esprit humain peut être numérisé, on suit l'histoire d'une adolescente victime de harcèlement qui trouve refuge auprès d'un ami en ligne qui se révèle être la conscience de son père décédé sauvegardée dans le cloud. Une formule qui pose tout un tas de question, suffisamment pour attirer les téléspectateurs sur Prime Video.

Cependant, la série Pantheon n'est toujours pas disponible en France. Si nos voisins monégasques peuvent en profiter sur Netflix, il faudra patienter pour la découvrir chez nous. Cela dit, le public peut en profiter via leur abonnement Prime Video en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est également possible de l'acheter ou la louer sur le service d'Amazon en Espagne et en Allemagne. Enfin, si la hype autour grimpe dans l'hexagone, cela pourrait bien inspirer la branche française du service pour finalement l'y diffuser.