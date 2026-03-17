Mauvaise nouvelle pour les abonnés Prime Video, toute sa formule connaît d'importants changements, et cet abonnement sans pub populaire en fait les tristes frais.

Comme de nombreuses autres plateformes de streaming, Prime Video a connu plusieurs changements au fil des dernières années, avec notamment des hausses de prix régulières. Tout récemment, le service SVOD d'Amazon a annoncé que d'autres changements sont à prévoir courant avril, pour l'heure d'abord à l'attention du public américain, où une formule gratuite sans pub doit malheureusement tirer sa révérence. Et il ne faudra potentiellement pas attendre bien longtemps pour que cela concerne d'autres régions du globe, dont l'Europe.

De gros changements chez Prime Video, au détriment d'un abonnement sans pub très populaire

Mauvaise nouvelle pour les plus de 180 millions d'Américains abonnés à Prime Video : le service remanie sa formule d'abonnement et va réserver à partir du 10 avril 2026 le streaming vidéo 4K à une offre plus onéreuse, avec un supplément de 4,99 $ par mois pour profiter de la meilleure résolution.

Auparavant, les abonnés Prime video classiques, payant 14,99 $ par mois ou 139 $ par an, pouvaient regarder des vidéos en HD 1080p ou en 4K/UHD, tandis que ceux qui souhaitaient un visionnage sans publicité pouvaient ajouter 3 $ par mois. Désormais, l'abonnement Prime Video de base limite le streaming à 1080p, tandis que l'expérience sans publicité change et va désormais se prénommer « Ultra ».

Pour inciter davantage les clients à passer à un abonnement supérieur, Amazon Prime Video offre des avantages supplémentaires aux membres Ultra, notamment une capacité de téléchargement accrue pour le visionnage hors ligne (de 25 à 100), la prise en charge de l'audio Dolby Atmos et de l'image Dolby Vision, et une augmentation du nombre de flux simultanés à partir d'un seul compte, de trois à cinq.

Des changements à attendre bientôt en France ?

Rappelons que ces changements à venir le 10 avril 2026 ne concernent pour l'heure que les États-Unis. Amazon Prime Video n’a pas encore annoncé de déploiement en Europe ni en France. Toutefois, il ne serait malheureusement pas surprenant qu'ils arrivent tôt ou tard en Europe, et donc en France. Il ne pourrait donc être qu'une question de temps avant un déploiement plus global de ce remaniement.

Aujourd’hui en France, l’abonnement Amazon Prime coûte pour rappel 6,99 euros par mois et inclut Prime Video. Les abonnés peuvent également payer 2,99 euros par mois pour supprimer la publicité. Si Amazon applique la même stratégie qu’aux États-Unis, les utilisateurs français pourraient donc voir apparaître un nouveau niveau d’abonnement plus cher, notamment pour accéder à la 4K.