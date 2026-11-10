Un paquebot Royal Caribbean transformé en terrain de jeu échangiste, donjon SM à bord, code couleur du consentement, soirées à thème torrides. 5 800 passagers, 47 pays : Miami n'a jamais vu ça.

Plus de 5 800 personnes embarquent à partir du lundi 9 novembre 2026 à Miami, aux États-Unis, pour une croisière de sept jours en mer des Caraïbes. Baptisée Wonderland, elle est dédiée aux couples libres et aux échangistes de plus de 21 ans. Le voyage se déroule à bord du Wonder of the Seas, paquebot de la compagnie Royal Caribbean, selon les informations rapportées par CNN.

La croisière est organisée par la société Bliss Cruise. Une cabine simple coûte au minimum 1 800 dollars pour la semaine, soit environ 1 600 euros. Les tarifs grimpent jusqu'à 22 000 dollars par personne, environ 20 000 euros, pour la suite royale de 141 m².

Parmi les passagers, 87 % viennent des États-Unis, devant le Canada, et 47 pays sont représentés au total. Les participants préfèrent parler d'un rassemblement « lifestyle », terme qui désigne la non-monogamie consensuelle, englobant échangisme et relations libres. Ce secteur est en plein essor, selon CNN.

Un donjon SM à la place de la salle de spectacle

À bord, les bars et restaurants fonctionnent en formule all-inclusive, et plusieurs espaces nudité permettent de bronzer nu, et plus si affinités. Un immense solarium est aménagé, mais ni aquagym ni club enfants ne figurent au programme. La salle habituellement réservée aux spectacles d'humour s'est transformée en donjon sadomasochiste, tandis que l'espace dédié aux séminaires professionnels accueille désormais des lits king-size, plus ou moins isolés du regard selon la discrétion de leurs occupants.

Les soirées à thème rythment la semaine :

« Alice au pays des merveilles » le lundi Tout sauf des vêtements le mercredi Fétichisme le samedi Dieux et déesses grecs pour la soirée finale du dimanche

Des spectacles d'effeuillage burlesque complètent le programme.

Pour se rencontrer, les passagers disposent d'une application comparable à un site de rencontre, qui permet de créer un profil et de cibler d'autres participants selon leurs centres d'intérêt, des voitures à la cuisine, mais aussi selon leurs préférences sexuelles, massage ou voyeurisme compris.

Un code couleur organise le consentement entre les profils : blanc pour les timides, bleu pour les échangistes confirmés, rose pour les bisexuels, noir pour les adeptes des orgies et rouge pour le BDSM. Le premier participant qui enfreint le règlement est débarqué au port suivant.

Des sessions de rencontres thématisées sont organisées toute la semaine, réservées par exemple aux moins de 45 ans, aux plus de 45 ans, aux sobres et sexy, aux grisonnants et sexy, ou à ceux qui cherchent une aventure extraconjugale sans leur partenaire. Selon la société organisatrice, la moitié des passagers ont entre 45 et 59 ans.

Les ateliers proposés, initiation au BDSM, amélioration de la communication au sein du couple ou playshops en pratique, affichent déjà complet. « Il y a beaucoup d'ateliers destinés aux personnes qui découvrent ce milieu et qui cherchent à comprendre en quoi il consiste », explique Russell Stephens, PDG de Bliss Cruise, dans un entretien à CNN, ajoutant qu'il s'agit avant tout d'offrir une expérience positive en matière de sexualité à des personnes ouvertes d'esprit.

Les réservations pour six autres croisières sont déjà ouvertes, jusqu'en novembre 2028. Les prochains itinéraires passeront par les Bahamas, Saint-Martin, le Mexique, le Honduras et la République dominicaine.