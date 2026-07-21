41°C dans le Var, 19°C côté Mer du Nord : comment un même week-end peut-il offrir deux climats aussi opposés ? La réponse tient à un phénomène météo qui va encore évoluer cette semaine.

Le contraste a de quoi donner le vertige. Ce week-end précédent, le thermomètre a grimpé jusqu'à 41°C dans le Var, quand les rivages de la Mer du Nord peinaient à dépasser 19°C.

Ce lundi, l'écart persistait presque à l'identique. Les températures ont varié entre 35 et 38°C de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes, contre seulement 19°C du Cotentin à l'extrême nord. Certains secteurs du nord de l'Hexagone n'ont enregistré que 6 à 10°C, et des nuits aussi fraîches sont attendues dans les prochains jours.

Rien à voir avec le sud : à Bordeaux, le thermomètre nocturne devrait encore afficher environ 20°C mardi matin, et jusqu'à 25°C par endroits en Méditerranée.

Un flux venu de Scandinavie touche le nord et l'est du pays

Ce grand écart tient à la position de la France, à cheval entre deux influences opposées, explique Tamétéo. Une dépression circule au-dessus des pays baltes, tandis qu'un anticyclone reste solidement installé sur l'océan Atlantique. Cette configuration installe une grande partie de l'Europe sous un flux de secteur nord-ouest, appelé à durer toute la semaine, qui charrie une masse d'air fraîche venue directement de Scandinavie.

La France se trouve en limite de cette coulée d'air frais : seules certaines régions en ressentent les effets, tandis que d'autres restent sous de fortes chaleurs. Les Hauts-de-France et le Grand-Est sont concernés, avec des températures souvent inférieures de 2 à 3°C aux normales de saison ce lundi.

Au sud de la Loire, c'est l'inverse : les valeurs dépassent nettement les moyennes saisonnières, avec une anomaly chaude marquée de 6 à 9°C de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes.

Cette fraîcheur venue du nord ne s'arrête pas aux frontières françaises. Elle touche une large partie centrale de l'Europe, où les températures passent sous les normales de juillet en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie.

La Pologne concentre l'anomalie la plus marquée : dès ce lundi, l'après-midi n'y affiche parfois qu'environ 15°C, soit 7 à 8°C sous les normales. La proximité des basses pressions en mer Baltique y ajoute des passages pluvieux fréquents toute la semaine.

Cette séquence fraîche tranche avec les fortes chaleurs enregistrées la semaine précédente dans ces mêmes pays. Le centre de l'Europe avait connu des températures particulièrement élevées à la mi-juillet, avant de basculer dans ce refroidissement généralisé qui doit se maintenir plusieurs jours.

En France, le grand écart nord-sud ne devrait toutefois pas durer sous cette forme. L'air chaud remonte vers les régions du nord à partir de mardi, ce qui doit atténuer progressivement le contraste thermique observé depuis le week-end. La différence entre le nord et le sud restera cependant perceptible, en particulier la nuit, avec des températures qui demeureront fraîches dans les régions septentrionales même quand la chaleur y remontera dans la journée.