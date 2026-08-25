Vos moindres clics, vos habitudes, vos préférences : tout est enregistré à votre insu. Une méthode en quatre étapes permet enfin de nettoyer votre Android en profondeur, navigateur par navigateur, application par application.

Un article publié par le média espagnol Ok Diario détaille la marche à suivre pour supprimer les cookies accumulés sur un smartphone Android, dans le but de protéger la confidentialité des utilisateurs. La méthode proposée est qualifiée d'infaillible dans le titre du texte, qui s'appuie sur les réglages natifs des navigateurs mobiles les plus courants.

Ce que les cookies enregistrent sur le téléphone

Selon Ok Diario, ces petits fichiers alimentent un flux constant d'informations qui sert à dresser des profils numériques de plus en plus précis, utilisés le plus souvent à des fins publicitaires. Ils enregistrent les habitudes de navigation, les préférences et parfois l'ensemble des connexions de l'utilisateur, rapporte le média.

Ces données s'accumulent dans les navigateurs et les applications, tracent les moindres clics et sont généralement acceptées machinalement pendant la navigation. Leur fonction première reste d'améliorer l'expérience en ligne, mais elles peuvent aussi ralentir le système. Ok Diario relève par ailleurs qu'Android est un système souvent moins sécurisé que d'autres.

Quatre étapes valables sur la plupart des navigateurs

Sur une grande partie des navigateurs Android, dont Chrome, Brave, Firefox, Opera et celui de Samsung, la procédure suit le même schéma. Il faut d'abord ouvrir l'application et appuyer sur le menu symbolisé par trois points verticaux, puis se rendre dans les paramètres avancés, section Confidentialité.

Vient ensuite le choix « Effacer les données de navigation », où il suffit de cocher la case Cookies avant de valider. Il reste possible d'y ajouter la suppression de l'historique et des fichiers en cache pour un nettoyage complet.

Un guide détaille ensuite la procédure propre à chaque application, avec des libellés qui varient d'un menu à l'autre. Sur Google Chrome, utilisé par la majorité des internautes sur mobile, il faut appuyer sur les trois points en haut à droite, puis Paramètres, Confidentialité et sécurité et Effacer les données de navigation, avant de sélectionner Cookies et données de site et de choisir une période.

Sur les smartphones Samsung, dont la gamme Galaxy, le Samsung Internet Browser passe par l'icône Menu en bas à droite, puis Paramètres, Données de navigation personnelles et Suppression données de navigation, avant de cocher Cookies et donn. site et de valider.

Les propriétaires de téléphones Xiaomi retrouvent une logique proche sur Mi Browser : icône Profil, puis icône hexagonale des paramètres, avant de faire défiler jusqu'à Effacer les données et de cocher Cookies. Sur UC Browser, le menu s'ouvre via les trois traits en bas de l'écran, avant de cliquer sur l'icône hexagonale puis Clear records, de sélectionner Cookies et de valider avec Clear.

Sur Firefox pour Android, il faut appuyer sur les trois points en bas à droite, faire défiler jusqu'à Paramètres, puis Supprimer les données de navigation, cocher Cookies et valider avec le bouton rouge.

Deux navigateurs sont concernés sur iPhone : Safari et Google Chrome. Sur Safari, il faut ouvrir les Réglages, appuyer sur Safari, faire défiler jusqu'à Avancé, sélectionner Données de site puis Supprimer les données de sites. Sur Chrome, la manipulation reprend celle d'Android : trois points, Paramètres, Confidentialité et sécurité, Effacer les données de navigation, puis cocher Cookies/données de site avant de valider.

Ok Diario recommande d'aller plus loin en supprimant également les données enregistrées par les applications, en plus de celles du navigateur. La démarche passe par les paramètres du téléphone, puis Applications, où l'utilisateur sélectionne les services les plus fréquentés, Instagram, Facebook, TikTok ou Snapchat, avant de choisir Stockage puis Effacer les données. Cette manipulation ne supprime que les fichiers enregistrés localement, sans toucher aux informations sauvegardées dans le cloud.

Effacer les cookies permet de reprendre le contrôle sur ce que l'on partage en ligne, souvent sans s'en rendre compte, d'après Ok Diario. La démarche réduit la quantité de données que les sites peuvent exploiter pour cibler les comportements ou les centres d'intérêt des utilisateurs.

Un article d'assistance Samsung, mis à jour le juillet, propose une démarche complémentaire pour les smartphones Galaxy. Le cache y est décrit comme une mémoire temporaire qui stocke localement images et feuilles de style pour éviter de les retélécharger à chaque ouverture d'une application. Samsung conseille de le vider manuellement dès qu'une application ralentit ou renvoie des messages d'erreur.

L'assistance recommande de vérifier au préalable que le téléphone dispose de la dernière mise à jour logicielle, via Paramètres puis Mise à jour du logiciel. La fonction Batterie et maintenance appareil, accessible depuis les Paramètres, permet ensuite d'optimiser l'espace utilisé en appuyant sur Optimiser maintenant.

Pour une application précise, comme Gmail, il faut se rendre dans Paramètres puis Applications, sélectionner le service concerné, puis Stockage et Vider le cache. Supprimer les données d'une application libère davantage de mémoire sur l'appareil.