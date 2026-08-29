Votre chat serait-il jaloux d'une simple peluche ? Une étude japonaise révèle des réactions troublantes chez nos félins, entre attachement puissant et rivalité insoupçonnée. Les explications risquent de changer votre regard sur lui.

Des propriétaires de chats ont caressé des peluches et des coussins devant leur animal, avant que des personnes étrangères fassent de même. Le protocole, mené au Japon, visait à observer une éventuelle réaction de jalousie chez le félin témoin de la scène.

Résultat : les chats se sont montrés nettement plus attentifs quand c'était leur propriétaire qui manipulait la peluche que lorsqu'un inconnu s'en chargeait. Une fois l'étranger reparti, plusieurs animaux se sont approchés de l'objet pour l'examiner de près, un comportement qui peut évoquer une forme de jalousie.

Les chercheurs restent toutefois prudents. Aucun des chats observés n'a montré de signe de stress, et aucun ne s'est interposé entre son propriétaire et la peluche, un comportement qui, chez un être humain jaloux, serait pourtant attendu.

Des liens d'attachement comparables à ceux des enfants

Longtemps décrit comme un animal indépendant et peu attaché à son maître, le chat entretiendrait en réalité des relations bien plus étroites qu'on ne le pensait, rapporte Le Figaro. La comportementaliste Kristyn Vitale, de l'université d'Oregon, a montré que les chats développent des modèles d'attachement qui ressemblent à ceux observés chez les jeunes enfants.

Face à l'arrivée d'un nouveau partenaire, certains chats deviennent agressifs : ils feulent, griffent, semblent vouloir chasser l'intrus. D'autres, à l'inverse, multiplient les miaulements et redoublent d'affection envers leur propriétaire. Les individus les plus sensibles préfèrent se cacher et refusent tout contact.

D'autres signes, plus difficiles à interpréter, se manifestent aussi : urines déposées aux quatre coins de la maison, griffures sur les murs et les meubles, refus de s'alimenter. Ces comportements sont liés au territoire et à la rupture de routine, éléments que les chats supportent mal. Rien ne prouve qu'ils relèvent réellement de la jalousie plutôt que d'une simple insécurité.

Pour l'arrivée d'un bébé, la recommandation est d'habituer progressivement l'animal, en le laissant assister aux soins sans jamais le forcer : il doit pouvoir quitter la pièce dès qu'il le souhaite.

En cas de comportement jaloux, punir l'animal, avec de l'eau ou en criant, ne fait qu'aggraver la situation. Mieux vaut préserver ses habitudes, en continuant par exemple à dormir avec lui si c'était déjà le cas. Si le bébé occupe le lit ou si le nouveau partenaire est allergique, un coin confortable avec une couverture imprégnée de l'odeur du propriétaire peut rassurer le chat, tout comme des niches ou paniers douillets où il se sent en sécurité.

Il est aussi conseillé que la nouvelle personne ignore d'abord le chat plutôt que de chercher à le caresser, ce que beaucoup de félins perçoivent comme une menace : laisser tomber une friandise de temps en temps permet de gagner sa confiance. Il est recommandé de féliciter et de récompenser immédiatement tout comportement calme envers le bébé ou le partenaire.

Un refus prolongé de s'alimenter, l'apparition d'une alopécie ou des urines répétées dans la maison doivent en revanche alerter : ces symptômes peuvent dépasser la simple jalousie et justifient une consultation vétérinaire, voire l'intervention d'un psychologue pour animaux en cas de troubles persistants.

L'arrivée d'un nouveau chat dans un foyer où un félin vivait seul avec son propriétaire produit des réactions similaires : grognements, tentatives de domination, attaques sans raison apparente, l'arrivant étant perçu comme un rival pour la nourriture ou l'attention.

Reste que la question divise encore les spécialistes. Les scientifiques ne peuvent pas affirmer avec certitude que les animaux ressentent des émotions aussi complexes que l'envie, et certains comportementalistes mettent en garde contre la tentation de projeter des sentiments humains sur des comportements félins qu'il faudrait d'abord regarder du point de vue de l'animal lui-même.

L'université de médecine vétérinaire de Hanovre mène actuellement une étude sur la communication et le lien social des chats avec leurs propriétaires et leurs congénères, dont les résultats pourraient apporter de nouveaux éléments sur cette question.