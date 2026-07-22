La canette noire du Zéro Sucres tire sa révérence : le rouge s'impose, le bouchon change, et Coca-Cola veut être « plus Coca-Cola que jamais ». Le nouveau look arrive déjà près de chez vous.

The Coca-Cola Company a lancé le 20 juillet 2026 un nouveau système d'identité visuelle mondial, déployé dans plus de 200 marchés. Parmi les produits concernés, le Coca-Cola Zéro Sucres change d'apparence sur ses bouteilles et canettes, un changement que des amateurs avaient déjà repéré depuis quelques jours avant l'officialisation par communiqué.

Le nouveau design rapproche nettement le Zéro Sucres du Coca-Cola classique, rapporte Le Parisien. La dominante rouge s'affirme bien davantage qu'auparavant, et le rouge et le blanc deviennent les couleurs communes à toute la gamme. Le noir ne disparaît pas, mais change de rôle : il ne sert plus de couleur dominante, seulement d'élément distinctif. Pour certains consommateurs habitués à la canette noire, le changement pourrait surprendre.

Une identité pensée pour être indéniablement Coca-Cola

Le nouveau système reprend et renforce des codes déjà connus : la palette rouge et blanc, le « Dynamic Ribbon » (le ruban ondulé), l'« Arden Square » et le script Spencerian propre à la marque. Ces éléments seront désormais plus visibles sur les emballages, dans les points de vente, sur les équipements comme les distributeurs et dans les expériences numériques.

Arnab Roy, président de la catégorie mondiale chez Coca-Cola, explique dans le communiqué que la marque porte la responsabilité de continuer à évoluer, et que cette refonte vise à être plus claire et plus cohérente dans la manière dont elle se présente, où que le consommateur la croise.

Rapha Abreu, vice-président mondial du design de l'entreprise, résume l'ambition de façon plus directe dans un entretien à Creative Bloq : « rendre Coca-Cola plus Coca-Cola, partout ».

L'objectif n'est pas de créer un nouveau logo ni de remplacer l'image de marque existante, mais de faire en sorte que toutes les déclinaisons du produit forment une gamme perçue comme unifiée.

C'est le Zéro Sucres qui hérite des changements les plus visibles. Le lettrage « Zero Sugar » est agrandi sur les canettes, avec un Dynamic Ribbon noir bien plus proéminent. Les bouteilles en plastique (PET) reçoivent, elles, un bouchon noir, pensé pour distinguer plus facilement cette version du Coca-Cola classique en rayon. Le design s'appuie sur l'héritage iconique de la marque tout en conservant ses propres repères visuels.

Pour accompagner ce déploiement, Coca-Cola s'est doté d'un « Brand Center » immersif et d'outils de « Design Intelligence », destinés à ses équipes internes de design et de marketing ainsi qu'au réseau de partenaires agences. Ils doivent garantir la gouvernance et la cohérence de la marque à grande échelle.