Deux petits trous, un vrai secret de buanderie : la bonne méthode évite marques et faux plis, accélère le séchage et préserve vos tissus fragiles.

Sous la partie qui sert à serrer, chaque pince à linge classique cache deux petites ouvertures rondes, l'une proche du milieu, l'autre plus large au bout. Loin d'être décoratives, elles ont chacune une fonction précise : le petit trou du milieu sert exclusivement à accrocher la pince au fil ou à la corde du séchoir, tandis que le plus gros, situé au bout, est destiné à maintenir le vêtement.

L'erreur, très répandue, consiste à faire passer le linge et le fil par le même trou, celui du bout. Résultat : des marques disgracieuses sur les chemises et des plis tenaces sur les pantalons. La raison tient à la pression.

Quand le trou du milieu serre à la fois la corde et le tissu, la force exercée devient bien plus importante et marque davantage les fibres. La bonne méthode consiste donc à fixer d'abord la pince sur la corde grâce au petit trou, puis à saisir le bord du vêtement avec le grand.

Cette séparation évite que le tissu ne se plie sur le fil et laisse l'air circuler plus librement, ce qui accélère aussi le séchage.

Une astuce venue d'Argentine, popularisée sur TikTok

Ce détail de fabrication, intégré de longue date par les fabricants, n'est pourtant compréhensible qu'une fois expliqué. C'est une astuce originaire d'Argentine, relayée sur TikTok, qui l'a remise en lumière. Depuis 2025, des vidéos virales et plusieurs médias, de la France à l'Argentine, ont mis en avant ce qu'ils présentent comme un secret de buanderie.

Un article du média argentin TN détaille l'origine et la logique de ce design : séparer le point d'appui sur la corde et la zone qui tient le tissu pour limiter la pression sur les fibres et réduire les faux plis.

Selon TN, une fois enclenchée sur le fil par son petit trou, la pince glisse peu, même par grand vent. Le vêtement, lui, reste suspendu à la verticale dans le grand trou, sans se plier sur la corde, ce qui améliore l'homogénéité du séchage.

Les épaules des chemises restent nettes, les cols ne se déforment pas et les tricots conservent mieux leur forme. La surface exposée à l'air étant plus grande, le linge sèche plus vite, en particulier pour les tissus épais, avec pour conséquence indirecte moins de repassage et moins d'usure sur les zones fragiles.

TN recommande une méthode simple : accrocher la pince par le petit trou autour de la corde, puis glisser le bord du vêtement dans le grand trou en le laissant tomber librement, en répétant l'opération tous les 20 à 30 centimètres selon le poids de la pièce. La méthode fonctionne avec la plupart des pinces à linge actuelles, sur les étendoirs intérieurs comme sur les fils de jardin.

Le média détaille aussi des usages selon les pièces de linge. Les t-shirts et hauts légers gagnent à être accrochés par le bas, sur l'ourlet, puisqu'une éventuelle marque reste alors invisible une fois portés. Pour les chemises, un séchage sur cintre est conseillé, le petit trou servant à bloquer le cintre sur la corde ; à défaut d'espace, mieux vaut pincer la couture inférieure du bas.