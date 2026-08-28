Une simple araignée dans le salon en dit plus long sur votre logement qu'un ménage à fond. Vibrations, chaleur, humidité : ces bêtes lisent votre maison comme un livre ouvert. Voici comment décoder leurs indices.

Un soir de septembre, une grosse araignée brune traverse le salon pendant la diffusion d'un film. Le parquet vibre légèrement sous ses pattes. Elle ne s'arrête pas au hasard : elle file droit vers un coin de mur, sous une applique allumée. La pièce, pourtant, est propre et rangée.

Cette scène résume ce que les scientifiques savent depuis longtemps sur ces animaux : ils ne repèrent pas la poussière, mais des signaux physiques précis émis par le logement lui-même. Vibrations du plancher, chaleur des murs, humidité de l'air, présence d'insectes attirés par une lampe. Autant d'indices que l'araignée capte à distance, avant même d'être vue par les habitants.

Sous leurs poils sensoriels, les araignées possèdent de minuscules organes appelés trichobothries et sensilles en fente, capables de détecter un courant d'air sous une porte mal jointe ou la vibration d'un moustique contre une vitre. Le chercheur au MIT Markus Buehler, cité par 20 Minutes Maison, explique qu'« elles sentent le monde à travers les vibrations qui se produisent, par exemple, lorsqu'elles tirent un brin de soie pendant la construction de leur toile ou lorsqu'une mouche s'y retrouve piégée ».

Chez l'espèce Larinioides sclopetarius, la toile capte même des sons à plusieurs mètres, avec une surface sensorielle jusqu'à 10 000 fois supérieure à celle de l'animal.

Il n'existe pas d'invasion automnale

Un logement abrite en moyenne, toute l'année, entre 1 000 et 2 000 araignées, cachées derrière les plinthes, dans les fissures ou au grenier. La plupart restent invisibles le jour et ne sortent chasser que la nuit. Rien ne change vraiment en automne, sinon la taille des occupants : ce sont surtout les mâles tégénaires adultes, en septembre-octobre, qui quittent leur cachette pour partir en quête d'une femelle et traversent les salons sous les yeux effrayés des habitants. Un Français sur quatre déclare avoir peur de ces animaux, alors que ce passage n'a rien d'une invasion.

La France compte environ 1 600 espèces d'araignées, mais trois d'entre elles fréquentent le plus souvent les bâtiments : la tégénaire domestique, Tegenaria ferruginea et Tegenaria domestica. Les femelles, très bien adaptées à la vie intérieure, peuvent rester des années sur la même toile, jusqu'à sept ans dans les lieux peu dérangés.

Leur présence n'est pas un mauvais signe : ces araignées fuient au contraire les pièces trop confinées, trop chaudes ou trop humides, et privilégient des intérieurs stables, aussi favorables à elles qu'aux humains. Trouver une araignée dans la chambre n'a donc rien d'alarmant.

Ce qui les attire vraiment, ce sont les insectes. Une fenêtre ouverte avec une lampe allumée le soir attire moucherons et moustiques, et les araignées suivent la nourriture, pas la saleté. Salle de bain, cave et cuisine agissent comme des phares du fait de leur humidité plus marquée, tandis qu'un radiateur allumé, des murs tièdes et des coins sombres forment une carte thermique parfaitement lisible pour elles.

Couper le signal plutôt que traquer l'araignée

Plutôt que de pourchasser l'animal, les recommandations portent sur les sources du signal :

boucher fissures et interstices, remplacer les joints fatigués, poser des moustiquaires, éloigner le bois de chauffage et la végétation dense des façades.

Poubelles bien fermées, fruits pas trop mûrs et lumière du soir réduite près des fenêtres ouvertes limitent aussi la présence d'insectes, donc de leurs prédatrices.

Des barrières olfactives douces sont aussi suggérées : écorces d'agrumes sur les rebords de fenêtres, brins de menthe fraîche, bois de cèdre dans les coins. Les huiles essentielles, dont la lavande, demandent en revanche une vraie prudence en présence d'animaux, en particulier des chats. Si une araignée doit être déplacée, mieux vaut la conduire au garage ou à la cave plutôt que de la relâcher dehors.

Une hausse soudaine du nombre d'araignées mérite surtout un examen des indices matériels : humidité localisée, état des joints de fenêtres, encombrement des pièces. Un diagnostic domestique, plus qu'une question de propreté du logement.