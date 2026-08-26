Votre carte bancaire cache une batterie au lithium. Un coup de ciseaux mal placé, et c'est un risque de brûlure bien réel. Voici le geste à ne surtout plus faire.

Perforer accidentellement la micro-batterie d'une carte bancaire expirée en la découpant aux ciseaux peut provoquer un court-circuit. Celui-ci libère alors du fluorure d'hydrogène, un composé particulièrement agressif pour les voies respiratoires et la peau, alerte Marie France. Le risque reste rare, mais ses conséquences peuvent être sérieuses : brûlures, irritations.

Ce geste, longtemps transmis de génération en génération, "votre mère" le pratiquait sans doute avant vous, valait "au siècle passé". Il est obsolète, et pour cause : les cartes bancaires n'ont plus grand-chose à voir avec celles des années 1990.

Depuis le lancement des premières cartes à cryptogramme dynamique, de nouveaux composants électroniques se sont glissés dans les portefeuilles. Certains modèles n'ont même plus de code CVV fixe au dos : le cryptogramme est généré aléatoirement et renouvelé toutes les heures, ce qui rend les données inutilisables rapidement en cas de vol, même en ligne.

Concrètement, une carte bancaire récente embarque un écran e-paper, une antenne NFC et une micro-batterie au lithium. Ces composants la font basculer dans la catégorie des déchêts d'équipements électriques et électroniques (DEEE), au même titre qu'un téléphone, une tablette ou une machine à café connectée.

C'est précisément cette batterie qui pose problème sous la lame d'un ciseau. Les banques le rappellent d'ailleurs noir sur blanc dans leur documentation : il ne faut surtout pas plier, découper, brûler ni percer sa carte, ni la jeter directement à la poubelle. Ces mises en garde existent parce que le vieux réflexe a la vie dure.

Une carte bancaire renferme aussi de petites quantités de métaux recyclables : or, cuivre, palladium, nickel, argent. À l'échelle d'une seule carte, ces quantités paraissent dérisoires. Multipliées par des millions d'exemplaires en circulation, elles représentent une ressource qui mérite d'être valorisée plutôt que jetée aux ordures en morceaux.

La marche à suivre, une fois la nouvelle carte reçue, est simple : rapporter l'ancienne à son agence bancaire pour qu'elle soit recyclée correctement, ou l'envoyer via l'enveloppe de retour fournie par la banque.