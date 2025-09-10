C’est un fait : au Moyen Âge, de nombreuses personnes, des classes populaires jusqu’aux plus aisées, dormaient dans des armoires. Mais quelles étaient les raisons de cette curieuse habitude ?

Cela peut sembler étonnant aujourd’hui, mais pendant des siècles, en Europe, il était tout à fait courant de dormir… dans une armoire en bois. Du Moyen Âge jusqu’au début du XXe siècle, ce type de meuble, appelé lit-clos ou closed bed, était présent dans de nombreuses maisons, notamment dans les campagnes. On peut d'ailleurs en voir quelques exemples dans le jeu Kingdom Come Deliverance et dans sa suite, KCD 2.

Une astuce pratique héritée du Moyen Âge

À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’une simple armoire ou d’un placard. Mais à l’intérieur, ces grandes structures en bois pouvaient accueillir plusieurs personnes pour la nuit. Dans certaines familles, jusqu’à cinq membres dormaient ensemble dans cet espace restreint. Le Moyen Âge a vu naître ce mobilier ingénieux, pensé à la fois pour gagner de la place et pour offrir un minimum d’intimité dans les petites habitations.

À cette époque, il n’y avait ni chauffage central ni fenêtres bien isolées. Et le climat, surtout entre le XIVe et le XIXe siècle, était particulièrement rude. Ce que certains historiens appellent la « petite ère glaciaire » a marqué l’Europe. En hiver, les températures chutaient fortement, parfois au point de geler la Tamise à Londres. Le Moyen Âge, déjà peu tendre, devenait alors encore plus difficile à vivre. Dormir dans un lit clos, fermé par des portes ou des rideaux, permettait de garder un peu de chaleur humaine à l’intérieur.

Un meuble pas réservé aux pauvres

Même si ces lits ont longtemps été associés aux classes populaires, on les retrouvait aussi dans les maisons plus aisées. Paysans, pêcheurs, mais aussi nobles ou notables y avaient recours. Certains modèles étaient très simples, de simples caissons en bois. D’autres étaient ornés, peints, sculptés, parfois équipés de fenêtres, voire d’un petit siège. Le Moyen Âge n’était pas toujours austère : on savait aussi rendre les objets du quotidien un peu plus élégants.

Aujourd’hui, l’idée de dormir à trois ou quatre dans une armoire peut faire sourire. Mais à l’époque, c’était une pratique banale. On dormait en famille, entre collègues ou même entre voisins. Le concept d’intimité, tel qu’on le connaît aujourd’hui, n’existait pas vraiment au Moyen Âge. Le lit clos permettait de partager un espace tout en étant un peu à l’abri des regards… et surtout du froid.

Même si ce type de mobilier a disparu avec l’arrivée du confort moderne, certains lits-armoires ont survécu. On peut en voir dans des musées, comme celui de Wick, en Écosse. Ce sont de précieux témoignages du quotidien des gens au Moyen Âge. Un mode de vie rustique, certes, mais aussi plein d’ingéniosité.

Un usage plus tardif du lit armoire au XVIII em siècle.

Source : bbc