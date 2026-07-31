Un simple projecteur dans le ciel, une voix métallique, et les baigneurs obéissent aussitôt. À Qingdao, des drones remplacent les maîtres-nageurs la nuit. Prouesse technologique ou surveillance inquiétante ? Les avis divergent radicalement.

Un homme avance vers l'eau sombre, sur une plage de Qingdao, dans la province chinoise du Shandong. La nuit est tombée. Soudain, un projecteur l'éclaire depuis le ciel, puis une voix métallique lui ordonne de sortir de la mer. L'homme se retourne et obtempère sur-le-champ.

Aucun maître-nageur n'a couru sur le sable, aucun coup de sifflet n'a résonné : seulement un drone, un haut-parleur, et une obéissance immédiate.

La scène, filmée et devenue virale depuis fin juillet 2026, illustre un dispositif désormais installé sur le littoral de la mer Jaune. La police locale y déploie des drones équipés de lumières blanches clignotantes et de sirènes pour patrouiller la nuit et faire respecter l'interdiction de la baignade nocturne.

Plusieurs touristes et habitants s'étaient rassemblés sur le rivage après le coucher du soleil, certains se contentant de tremper les pieds dans l'eau, d'autres se baignant franchement. Les appareils diffusent alors un message enregistré : « La baignade nocturne est interdite. Merci de rejoindre immédiatement la plage. »

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Un relais après le départ des maîtres-nageurs

Les drones prennent le relais chaque soir, une fois les maîtres-nageurs humains rentrés chez eux, au moment précis où le risque de noyade augmente avec la baisse de la visibilité. Équipés de projecteurs et de haut-parleurs intégrés, certains appareils disposeraient aussi d'une imagerie thermique.

Dès qu'un drone détecte une personne entrant dans une zone interdite, il s'approche rapidement et diffuse son avertissement. Les autorités justifient ce déploiement par les dangers propres à la baignade de nuit : vagues, courants, et absence de lumière naturelle.

Selon le média brésilien O Globo, des drones similaires opèrent déjà sur d'autres plages, parcs et zones touristiques chinoises, où ils surveillent le respect des règles, guident les visiteurs par message vocal et appuient les équipes d'urgence grâce à leur éclairage aérien.

Deux lectures s'opposent sur la portée du dispositif. O Globo parle d'un maître-nageur technologique. Le média grec Newsbomb y voit au contraire une forme de « Big Brother sur la plage ». Aucune des deux formules n'est fausse : le cadre réglementaire chinois autorise un usage municipal étendu des drones à des fins de sécurité publique, ce qui rend ce déploiement légal, accepté et en expansion dans le pays.

Hors de Chine, le même matériel poserait immédiatement des questions sur la vie privée, l'espace aérien, le consentement et la proportionnalité de l'application des règles, questions que les régulateurs européens et nord-américains n'ont pas encore tranchées.

Ce recours aux drones sur les plages n'est pas une nouveauté isolée. La Chine développe depuis des années un maillage de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale et de drones dans la gestion quotidienne des villes. Ces appareils ont déjà servi à diffuser des rappels de confinement pendant la pandémie de Covid-19, à orienter la circulation ou à surveiller des foules.

Ce qui change à Qingdao, c'est le décor : un homme en maillot de bain, un soir d'été, face à une infrastructure jusque-là réservée à d'autres usages.

L'étape suivante pourrait combiner patrouilles de drones et détection par intelligence artificielle, automatisant non seulement les avertissements mais aussi la collecte de preuves, jusqu'à l'émission d'amendes sans aucune intervention humaine. Une telle évolution relancerait les débats sur la gouvernance algorithmique et le droit à une procédure régulière.

Des villes côtières et des destinations touristiques méditerranéennes ou d'Asie du Sud-Est pourraient s'inspirer de systèmes comparables, dans les limites fixées par leurs propres règles sur la surveillance et la conservation des données.