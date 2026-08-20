Un simple bout de papier aluminium suffit-il vraiment à déjouer les voleurs de voitures high-tech ? La réponse va vous surprendre, et elle ne coûte rien à essayer chez vous.

Enrouler ses clés de voiture dans du papier aluminium suffit à couper le signal radiofréquence que des voleurs interceptent pour ouvrir les véhicules à accès mains libres. La méthode neutralise en particulier les amplificateurs de signal, de plus en plus utilisés lors de vols nocturnes, explique Cronista.

Le principe technique tient en une phrase : les voitures à entrée passive sans clé émettent en permanence un signal radio. Le véhicule le reconnaît dès que la clé se trouve à proximité, ce qui permet d'ouvrir les portières sans jamais sortir la clé de sa poche.

C'est précisément cette commodité que des criminels détournent grâce à un dispositif relais, capable de capter ce signal et de le prolonger à distance. La voiture croit alors que son propriétaire approche, et se déverrouille alors que personne ne se trouve dans les parages.

L'aluminium bloque les ondes électromagnétiques et empêche ainsi le relais de capter quoi que ce soit. Des spécialistes de la sécurité automobile comparent cette astuce à une cage de Faraday artisanale : le signal constant émis par les clés intelligentes se retrouve neutralisé, hors de portée des appareils qui tentent de l'intercepter.

Un enveloppement serré, sans le moindre interstice

Pour que la protection fonctionne, l'enveloppement doit être hermétique. La méthode recommandée tient en trois gestes :

envelopper la clé avec deux ou trois couches serrées de papier aluminium, vérifier ensuite que la voiture ne s'ouvre plus lorsqu'on approche la clé ainsi protégée, puis ranger cette dernière loin des portes et fenêtres de la maison.

Le moindre espace non couvert laisse les ondes s'échapper et rend l'aluminium inutile.

L'intérêt de la technique, c'est qu'elle ne coûte rien et se met en place immédiatement, sans aucun achat. Elle convient particulièrement à ceux qui se garent dans la rue ou dans des garages partagés. Ce n'est cependant pas toujours pratique au quotidien : le papier aluminium se déchire facilement et devoir tout déballer chaque fois qu'on prend le volant devient vite contraignant.

Pour une protection plus durable, il existe des étuis anti-vol bloquant les RFID, vendus entre 7 et 15 dollars, plus résistants que le bricolage maison.

Le même principe protège les portefeuilles. La plupart des cartes de crédit et de débit embarquent une puce RFID ou NFC pour les paiements sans contact. Des escrocs équipés d'appareils de piratage portables peuvent potentiellement lire ces signaux à condition de se tenir suffisamment près d'une personne dans un lieu bondé. Envelopper son portefeuille, ou simplement ses cartes une à une, dans du papier aluminium crée une barrière instantanée qui perturbe ces lecteurs.

Les experts en sécurité présentent toutefois cette solution comme une astuce temporaire, pas comme un dispositif permanent. Ils recommandent, pour un usage quotidien plus pratique, des portefeuilles bloquant les RFID conçus à cet effet et des pochettes spécialisées pour les clés de voiture. En attendant de s'équiper, garder ses clés loin des ouvertures extérieures de la maison reste la précaution la plus fiable contre ce type de vol numérique.