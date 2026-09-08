Et si ce déchet de cuisine que vous jetez chaque matin réglait enfin le problème d'odeurs dans vos toilettes ? Une astuce gratuite, naturelle, mais à utiliser avec modération selon les plombiers.

Le marc de café usagé peut être déposé directement dans la cuvette des toilettes pour atténuer les odeurs désagréables, en particulier dans les salles de bain restées fermées pendant de longues heures, explique Cronista. Ce résidu, habituellement jeté après la préparation du café, trouve ainsi une seconde vie dans l'entretien ménager.

Le principe repose sur la texture du marc lui-même. Granuleux et poreux, il retient les particules responsables des mauvaises odeurs et absorbe celles qui remontent parfois des tuyauteries. Il agit comme une sorte de filtre naturel dans la pièce. Contrairement aux tablettes parfumées vendues dans le commerce, il n'agit pas seulement par son arôme : il réduit l'odeur à sa source, sans arôme synthétique.

L'astuce peut se révéler utile avant un départ en voyage ou une absence prolongée, lorsque la salle de bain reste close plus longtemps et que les odeurs ont tendance à se concentrer.

Une à deux cuillères, laissées toute la nuit

L'application ne demande ni matériel ni produit supplémentaire. Il suffit de réserver le marc après avoir préparé le café, d'attendre qu'il refroidisse complètement et d'en retirer l'excès de liquide. On en répand ensuite une petite quantité dans la cuvette, qu'on laisse agir idéalement toute la nuit, avant de tirer la chasse d'eau abondamment le lendemain matin.

La quantité compte : une à deux cuillères à soupe par application suffisent, pas davantage. La méthode ne coûte rien, puisqu'elle réutilise un déchet déjà présent dans la cuisine, et elle évite d'ajouter des produits chimiques dans la salle de bain.

Les plombiers mettent en garde contre les excès

Le caractère organique du marc n'exclut pas certaines précautions. Des experts en plomberie avertissent qu'une élimination trop fréquente et excessive peut favoriser l'accumulation de résidus dans les tuyaux. L'usage doit rester occasionnel, léger et modéré.

Cette astuce ne remplace pas non plus le nettoyage régulier de la salle de bain, ni un entretien technique spécialisé des canalisations. Si les mauvaises odeurs persistent malgré son utilisation, mieux vaut chercher directement la source du problème plutôt que de multiplier les applications.

Le marc de café trouve d'autres usages dans la maison. Séché, il absorbe les odeurs alimentaires fortes dans le réfrigérateur, réduit celles qui s'accumulent dans les poubelles ou les range-chaussures, et peut même effacer l'odeur d'ail ou d'oignon laissée sur les mains après la cuisine. De petites quantités mélangées à la terre conviennent aussi aux plantes qui tolèrent une acidité plus élevée.