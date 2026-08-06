Une simple feuille glissée sous votre coque pourrait-elle vraiment changer votre chance ? La réponse scientifique surprend, et certaines précautions sont à connaître avant de tenter l'expérience vous-même.

Glisser une feuille de laurier entre son téléphone portable et sa coque : le geste s'est multiplié ces derniers mois sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Les internautes qui le pratiquent y voient une sorte d'amulette, censée attirer la prospérité et ouvrir des opportunités.

Le principe est simple : une feuille, séchée le plus souvent, se retrouve coincée contre l'appareil, cachée par la coque. Certains en placent plusieurs à la fois. D'autres écrivent un mot, une date ou un souhait sur la surface sèche avant de la ranger, pour renforcer ce qu'ils appellent leur intention.

Il n'existe pas de protocole unique : certains privilégient des feuilles séchées cueillies dans leur propre jardin, d'autres se contentent d'une seule feuille sans inscription.

Selon les explications qui circulent, le choix du téléphone n'est pas anodin. L'appareil concentre les communications professionnelles et personnelles, les rendez-vous, les paiements. En glissant la feuille contre lui, l'objet devient un rappel permanent des objectifs que l'on s'est fixés, disent les pratiquants.

Un symbole antique, sans preuve scientifique

Le laurier n'a pas été choisi au hasard. Depuis la Grèce antique et la Rome antique, ses rameaux servent à couronner poètes, athlètes et généraux victorieux. Cette charge symbolique a traversé les siècles pour se transformer en croyance populaire liée à la protection, aux bons vœux et à la réussite d'objectifs.

Sur le plan scientifique, aucune preuve ne permet d'affirmer qu'une feuille de laurier attire l'argent, la chance ou le succès. Des spécialistes en psychologie estiment en revanche que les rituels personnels peuvent avoir des effets positifs lorsqu'ils aident à maintenir l'attention sur un objectif et réduisent l'anxiété face à l'incertitude.

Le bénéfice ne viendrait donc pas d'un pouvoir propre à la plante, mais de la signification que chacun lui attribue. Voir la feuille en retirant la coque, pour nettoyer l'appareil ou changer une carte, peut suffire à réactiver une décision déjà prise auparavant. Cette fonction disparaît dès que le geste devient automatique et que la personne cesse d'y prêter attention.

Radio Mitre, qui a relayé cette tendance, la relie directement au rôle historique du laurier comme emblème de triomphe.

Humidité, chaleur et charge sans fil : les précautions à connaître

Ce rituel doit être distingué des remèdes maison qui peuvent réellement endommager les composants délicats d'un smartphone. Si l'on choisit de le pratiquer, la feuille doit être sèche, propre et sans bords cassants : de l'humidité, des fragments ou de la poussière piégés contre l'appareil ne sont jamais souhaitables.

En été, la chaleur ajoute un risque supplémentaire : toute couche supplémentaire retient davantage de température, en particulier pendant la charge. Il est également conseillé de retirer la feuille avant d'utiliser une base de charge sans fil, si sa présence gêne l'alignement ou augmente l'épaisseur de l'appareil.

En cas d'humidité constatée sur le téléphone, mieux vaut recourir à des méthodes sûres que se fier au mythe du riz, dont les résidus peuvent aggraver la panne plutôt que la résoudre.

Le rituel peut rester un choix privé, sans coût, à condition d'en comprendre la portée réelle : il agit sur la motivation, pas sur la chance. La recommandation habituelle consiste à remplacer la feuille lorsqu'elle se casse ou perd sa couleur, de nettoyer régulièrement la coque et de surveiller la température de l'appareil.