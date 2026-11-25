Pour les 50 ans de Star Wars, LEGO sort du jamais vu : une affiche géante de 3209 briques reproduisant l'illustration culte de 1977. Sept sets, des prix de 39,99 à 299,99 euros, et des minifigurines exclusives à s'arracher dès janvier 2027.

LEGO a dévoilé sept nouveaux sets Star Wars à l'occasion des 50 ans de la saga. Les sept boîtes seront commercialisées à partir du 1er janvier 2027, avec des prix allant de 39,99 € à 299,99 €, sur LEGO.com et dans les LEGO Stores. Chaque boîte contient une minifigurine ou une plaque collector inspirée des concept arts de la franchise.

Une affiche en briques à 299,99 euros

Le set le plus onéreux de la collection, référence 75467, reproduit l'affiche originale du premier film Star Wars sorti en 1977. Composé de 3 209 briques, il mesure plus de 59 cm de haut sur 40 cm de large pour 5 cm de profondeur, rapporte Creapills. On y retrouve Luke Skywalker, la princesse Leia, R2-D2, C-3PO, Dark Vador, l'Étoile de la Mort et la bataille de Yavin.

Réservé aux adultes de 18 ans et plus, ce set peut s'accrocher au mur ou se poser contre un support. Il inclut une plaque collector alternative. Les membres LEGO Insiders pourront se le procurer dès le 1er janvier 2027, tandis que le grand public devra patienter jusqu'au 4 janvier.

Le logo du film construit brique par brique

L'illustration reprise est celle de l'artiste Tom Jung. Contrairement à une mosaïque classique, les briques sont assemblées selon différentes orientations et profondeurs pour restituer ombres, dégradés et mouvements de l'affiche d'origine. Le casque de Dark Vador semble émerger de l'obscurité, pendant que le sabre laser de Luke attire le regard.

Peter Carmichael, Senior Product Designer chez LEGO, a reconnu que le projet avait représenté un défi. L'élément le plus complexe à réaliser a été le logo Star Wars, dont les lettres ont été entièrement construites en briques plutôt que simplement imprimées. Leur inclinaison et leur perspective ont nécessité un assemblage particulier pour retrouver l'effet de profondeur de l'affiche de 1977.

Les designers ont aussi détourné des pièces d'autres univers. Une pièce de faux provenant de la gamme NINJAGO sert ainsi à représenter de minuscules X-wings. Un travail a également porté sur les reflets lumineux et les contours de l'Étoile de la Mort.

La construction suit la progression narrative du film : le générique et son logo en perspective d'abord, les personnages principaux ensuite, puis Dark Vador, avant de s'achever sur la bataille autour de l'Étoile de la Mort.

En dessous du set phare, six boîtes complètent la collection, accessibles dès neuf ans pour certaines.

Luke Skywalker grandeur nature (75482, 99,99 €, 981 pièces, dès 10 ans) : figurine articulée de plus de 26 cm en tenue de pilote X-wing, avec une minifigurine exclusive de la princesse Leia en concept art. Y-Wing rebelle (75478, 79,99 €, 676 pièces, dès huit ans) : le vaisseau de la bataille de Yavin, avec Mon Mothma, Dutch Vander, R2-BHD et un Luke Skywalker en concept art. Dark Vador 2-en-1 mural, référence 75466, à 69,99 euros et composé de 628 pièces, réservé aux 18 ans et plus : au choix le casque de Dark Vador ou la citation I am your father, avec une plaque collector L'Empire contre-attaque. Casque de Stormtrooper en concept art, référence 75495, à 79,99 euros et composé de 832 pièces, réservé aux 18 ans et plus : hommage aux dessins de Ralph McQuarrie, avec une plaque collector Rogue One. Duel sur Mustafar, référence 75470, à 39,99 euros, 372 pièces, dès neuf ans : Anakin et Obi-Wan en minifigurines dans un décor de lave, avec des nacelles volantes et un Han Solo en concept art. Duel sur Bespin, référence 75480, à 79,99 euros, 718 pièces, dès neuf ans : la passerelle de la Cité des nuages où Luke affronte Dark Vador, avec la plaque « No, I am your father! » et un Dark Vador en concept art.

Le set affiche comprend aussi une petite tuile représentant une autre affiche de Star Wars : Un nouvel espoir, réinterprétée dans l'esthétique LEGO. Cette tuile fait partie d'une collection de 11 tuiles consacrées aux affiches de l'univers Star Wars, réparties dans différents sets prévus pour 2027. LEGO prépare par ailleurs, toujours pour janvier 2027, un set mural consacré à Dark Vador permettant d'exposer un autre pan de la saga sous forme de briques.

Pour les budgets serrés, le Duel sur Mustafar, à 39,99 euros, reste le seul set sous la barre des 50 euros. À l'autre bout de la gamme, la figurine grandeur nature de Luke Skywalker, vendue 99,99 euros, cible les collectionneurs prêts à mettre un peu plus.