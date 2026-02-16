C'est une question qui survient souvent en cuisine : comment faire si nos pommes de terre ont germé ? Peut-on encore les manger ? On a la réponse, les experts ont parlé.

Ces dernières années, la lutte contre le gaspillage alimentaire s'est renforcée. Dans un souci tant économique qu'écologique et social, on invite de plus en plus à faire attention à ce qu'on achète et à notre manière de consommer. C'est pourquoi on hésite d'autant plus à jeter certains aliments. Par exemple, combien de fois sommes-nous tombés sur des pommes de terre germées, oubliées un peu trop longtemps. On se demande alors si le tubercule est toujours comestible ou non et, si oui, comment l'arranger ? Les experts ont la réponse pour vous.

Ne jetez pas trop vite vos pommes de terre germées

En purée, en frites, en gratin... les manières de cuisiner les pommes de terre sont aussi riches que variées. Ingrédient incontournable des foyers français depuis près de 400 ans, le tubercule est autant apprécié pour ses saveurs que sa facilité d'usage et son aspect économique. Cela dit, on l'achète généralement en gros, si bien qu'on peut se retrouver avec un filet oublié et des racines qui commencent à germer à sa surface. Alors, que faire dans cette situation.

Le média Southern Living s'est récemment entretenu avec Bryan Silness, directeur associé de la recherche et du développement chez Kraft Heinz, pour répondre à cette question que tous les marmitons se posent : peut-on manger des pommes terre même si elles ont déjà germé ? La réponse va faire plaisir à tous les amateurs de “patates” : oui, même après l'apparition du germe, vous pouvez en manger.

Quelques précautions pour cuisiner vos pommes de terre germées

Malgré tout, il faut rester vigilant avec les pommes de terre germées. Comme l'explique Bryan Silness, le germe contient des « concentrations de glycoalcaloïdes ». Or, cela peut provoquer des « effets toxiques » en cas de consommation trop importante. Sur son compte Instagram, la virologue française Océane Sorel en rajoute une couche : « la patate germée produit une molécule toxique, la solanine. Et quand on en mange trop, ça se termine en drame ». La mesure s'impose donc pour éviter tout vomissement ou nécessité d'hospitalisation.

Pas de panique cependant. Pour consommer vos pommes de terre germées en toute sécurité, commencez par faire le tri. Ne gardez que les patates encore ferme et dont le germe est petit (forme simplement une boule), pour le retirer avant consommation. Les autres, si elles ont trop verdit, que les germes commencent à s'allonger ou que la peau est flétrie, doivent être jeté pour ne risquer aucune intoxication. Ensuite, retour à vos fourneaux pour de bons petits plats qui égailleront vos assiettes et votre frigo.