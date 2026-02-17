Les fans de Pokémon sont nombreux à rêver d'un nouvel épisode à l'ancienne. Et si on vous disait que ça existe et sous forme de jeu gratuit en dehors des consoles de Nintendo ?

Alors que la formule inspire de plus en plus de titres du genre, le nom « Pokemon » reste un leader dans son domaine. Pour autant, la franchise peine à satisfaire pleinement les attentes de fans qui ont, pour les plus anciens, suivi trente ans de jeux sans pour autant voir les améliorations qui les font rêver. Or, un jeu gratuit bien connu pourrait bien être la révélation que beaucoup attendaient. Nouvelle histoire, nouvelle région, nouveaux défis... Et tout cela en préservant l'esprit des premiers épisodes.

Pokemon Prisme, le jeu gratuit français qui fait rêver les fans

Écarlate et Violet, Légendes ZA, Pokopia... les derniers et prochains jeux estampillés Pokemon tendent à faire souffler un petit vent de fraîcheur sur la franchise. Du moins, celle-ci tente de faire évoluer sa formule initiale et de se décliner sous de nouvelles formes. Pour autant, bien des joueuses et joueurs soulignent, à chaque sortie, le retard qu'elle a sur son époque, autant dans ses propositions de gameplay que dans ses graphismes. Alors que, parfois, il suffit d'en revenir aux essentiels pour re-passionner les fans de longue date. C'est en tout cas ce qu'a essayé le collectif français de développeurs RainbowDevs. Spécialisé dans les productions fandmade autour des monstres de poche, il cumule déjà plusieurs titres à son actif : Brown, Anniversary Crystal, Pinball Genarations et, surtout, Pokemon Prisme, qui reste son projet le plus complet et abouti à ce jour.

De fait, Pokemon Prisme, un jeu gratuit créé en 2012 sous PSDK, s'est rapidement fait une belle réputation chez les fans et les amateurs de mod. Encore en 2026, c'est assurément l'un des rom-hacks les plus reconnus de la franchise, notamment grâce à sa réalisation plus que nostalgique, qui emprunte largement aux différentes créations transmédia de l'univers des monstres de poche, des jeux à la série animée en passant par les manga, tout en reprenant des graphismes et un système de jeu proche des premiers épisodes officiels. RainbowDevs a sorti son épingle du jeu avec des graphismes en 2D et pixel art à l'ancienne. D'abord inspiré des versions Or et Argent, ainsi que de Cristal, ils ont progressivement évolué pour se rapprocher des jeux plus récents. Le studio a en plus concocté presque 200 quêtes différentes et mis à disposition plus de 380 créatures à attraper.

En outre, Pokemon Prism (nom anglais) propose sa propre histoire. Nous y incarnons le fils ou la fille de Peter, maître de la ligue, à travers la région inédite de Naljo. On est même conduit dans certaines partie de Kanto et Johto, et plus encore. Quant au système de jeu, qui reprend le principe du combat au tour par tout, il s'étoffe avec 5 types élémentaires supplémentaires. En somme, il s'agit probablement là du titre le plus riche de la franchise alors qu'il s'agit d'un jeu gratuit non-officiel. Si l'aventure vous tente, il est disponible sur PC et compatible avec Windows, Linux et Mac.