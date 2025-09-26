Décidément, on penserait avoir tout vu dans l'univers de Pokemon. Pourtant, des découvertes nous laissent encore sans voix aujourd'hui, comme ce collector unique trouvé... dans une poubelle !

Trop beau pour être vrai, et pourtant. Dans le monde de Pokemon, où chaque carte rare peut valoir son pesant d'or, l'improbable parvient encore à surgir au premier coin de rue. Il suffit parfois d'un coup de chance pour tomber sur une pièce exceptionnelle pour laquelle les collectionneurs seraient prêts à tout. C'est ce qui est arrivé à une personne qui n'aurait jamais pensé sauver des ordures un collector historique.

Un trésor Pokemon qui vaut une fortune sauvé in extremis

Des histoires comme ça, on n'en entend pas tous les jours. Tout commence dans une simple benne à ordures. Un internaute qui se fait appeler ElbowDeepInElmo sur Reddit raconte comment il y a trouvé une relique inattendue : une gigantesque statue Pokemon de Pikachu, qui était donc vouée à être détruite s'il n'était pas passé par là. Mais la trouvaille va plus loin encore.

À première vue, on pourrait croire à un vulgaire objet promotionnelle. Or, il n'en est rien ! Il s'agit en réalité d'une pièce rarissime que personne d'autre n'aura chez lui. Elle a été produite pour la première mondiale du film Pokemon Mewtwo contre-attaque, au Chinese Theatre de Hollywood en 1999. C'est donc une pièce unique de 26 ans qui a été témoin de la diffusion d'un film resté culte pour la toute première génération à avoir connu la franchise.

En somme, ElbowDeepInElmo a trouvé là bien plus qu'un simple objet de décoration. Cette statue est une véritable relique de l'âge d'or de la Pokémania. Certes, elle n'est pas en parfait état. Les photos partagées sur Reddit laisse voir que la queue du Pikachu est portée disparue. Mais, qu'importe ! Son sauveur envisage déjà d'en recréer une par impression 3D afin de redonner à la mascotte la plus célèbre de Pokemon sa forme originelle.

Toujours est-il que cette pièce n'a pas d'équivalent au monde. Dès lors, les réactions sur les réseaux sociaux sont unanimes, mêlées d'admiration et de nostalgie. C'est à se demander comment un objet Pokemon si précieux a pu finir à la poubelle. Les fans crient évidemment au scandale, tandis que les collectionneurs les plus avisés spéculent déjà sur la valeur inestimable de ce Pikachu géant, de plus de 80 cm de hauteur. Mais ravisez-vous avant même de sortir votre carte bancaire : son nouveau dresseur ne compte pas la vendre. Déjà attaché à ce compagnon malmené, il préfère prendre le temps de le restaurer et le conserver en lieu sûr.