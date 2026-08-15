Un camion de tournage éventré, du matériel Netflix envolé et un homme traqué durant des mois entre quatre pays. Comment la police a-t-elle finalement mis la main sur ce voleur insaisissable ?

Un homme de 25 ans a été interpellé sur une aire d'autoroute de l'A6, à Taponas, dans le Rhône, début août 2026. Il est soupçonné d'avoir dérobé pour environ 1 million d'euros de matériel audiovisuel destiné à des tournages de cinéma.

Le suspect est de nationalité libyenne et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, selon des informations rapportées par Actu Lyon. Déjà condamné par le passé pour des faits de vol, il se trouve en état de récidive légale.

Les enquêteurs de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône l'avaient identifié dès début juin 2026, mais son interpellation a traîné plusieurs semaines. Il se déplaçait sans cesse entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région parisienne, la Suisse et la Belgique, ce qui rendait la traque difficile. La DIPN du Rhône a évoqué, dans un communiqué, un homme « en mouvement constant sur l'hexagone ».

Un camion éventré pour un tournage Netflix

L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 avril 2026. Cette nuit-là, un camion de tournage stationné à Lyon a eu son toit éventré. Le mis en cause aurait neutralisé le détecteur de mouvement du véhicule et échappé à la surveillance de deux agents de sécurité présents sur place.

À l'intérieur, deux caméras professionnelles et une série d'optiques avaient disparu. Le matériel était destiné au tournage du film « Promets-moi », réalisé par Nicolas Cuche et produit par Fédération Studios pour la plateforme Netflix. Le préjudice de ce vol a été estimé à 716 000 euros, selon un chiffre donné par Le Progrès. La société de production avait alors déposé plainte, déclenchant l'enquête.

Une partie du butin a resurgi au moment de l'interpellation. Les policiers ont retrouvé une quantité importante de matériel dans un box situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Sept objectifs de caméras, d'une valeur totale de 420 000 euros, y ont été saisis.

Ils correspondent, d'après la DIPN, à ceux volés dans la nuit du 1er au 2 avril. Plus de 200 paires de lunettes de marque, estimées à 70 750 euros, ainsi que quatre appareils photo et deux ordinateurs portables issus de vols roulotte à Lyon complétaient ce stock.

Les investigations ont également relié le suspect à un autre vol, commis à Villeurbanne dans la nuit du 26 au 27 novembre 2025. Un camion de tournage y avait été « fouillé de la même manière », selon la DIPN, pour un préjudice avoisinant 300 000 euros. Additionné au vol d'avril, le préjudice total attribué au suspect avoisine désormais 1,1 million d'euros, toujours selon la DIPN du Rhône.

Le mis en cause est poursuivi pour vol avec dégradations et recel de vol, avec la circonstance de récidive. Il a été présenté au parquet de Lyon en comparution immédiate le jeudi 6 août 2026 et placé en détention provisoire. Son jugement est fixé au 2 octobre 2026, selon une information rapportée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.