Selon la NASA, vous avez raté de peu la meilleure pluie de météorites de l'année, un véritable et superbe « déluge de boules de feu », d'après le rapport de l'agence spatiale américaine.

La pluie de météorites est un phénomène relativement rare en soi, et mérite largement le coup d'œil... tant que cela ne menace pas d'arriver directement sur la Terre. Selon la NASA, le meilleur événement en la matière de l'année a malheureusement eu lieu il y a quelques mois de cela, et proposait visiblement un magnifique spectacle, si l'on en croit l'agence spatiale et celles et ceux qui ont pu y assister.

Une pluie unique en son genre et la plus belle de l'année s'est abattue il y a quelques mois

Parmi ces rares phénomènes stellaires, celle qui nous intéresse ici et la plus emblématique porte le nom de « pluie de météorites Perséide », largement connue pour les traînées de couleurs qu'elles laissent sur leur trajectoire alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. L'autre élément notable de ce phénomène, c'est le nombre de véritables étoiles filantes que cela génère : entre 50 et 100 météorites par heure.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides est due à la comète 109P/Swift-Tuttle, une comète de 26 kilomètres de diamètre qui met 133 ans à faire le tour du Soleil. Cette comète « mère », environ deux fois plus grosse que le corps céleste à l'origine des dinosaures, est celle qui illumine le ciel terrestre chaque année. « Les fragments de débris spatiaux qui interagissent avec notre atmosphère pour créer la célèbre pluie de météorites Perséide. Elle a lieu chaque année en août et atteint son apogée à la mi-août. C'est Giovanni Schiaparelli qui a compris en 1865 que cette comète était à l'origine des Perséides », a expliqué la NASA.

« Lorsque les comètes passent près du Soleil, la poussière qu'elles émettent se disperse progressivement en une traînée de poussière le long de leur orbite. Chaque année, la Terre traverse ces traînées de débris, ce qui permet aux fragments de pénétrer dans notre atmosphère où ils se désintègrent, créant ainsi des traînées lumineuses et colorées dans le ciel ». Ainsi, ce que la NASA appelle « la meilleure pluie de météorites de l'année » a eu lieu en août dernier, comme à son habitude. Voyez plutôt grâce à la retransmission de l'événement depuis le ciel du Royaume-Uni ci-dessous.

De véritables et magnifiques boules de feu célestes

Les pluies de météorites Perséides sont également connues pour leurs boules de feu. « Les boules de feu sont des explosions de lumière et de couleurs plus importantes, qui peuvent persister plus longtemps qu'une traînée de météore classique », a expliqué la NASA. « Cela est dû au fait qu'ils proviennent de particules plus grosses de matière cométaire. Les boules de feu sont aussi plus brillantes ».

On les observe généralement dans l'hémisphère nord, avant l'aube, bien qu'il soit possible de les apercevoir la nuit après 22 h environ. Si vous souhaitez les observer, regardez en direction de la constellation de Persée, qui leur a donné leur nom de pluie de météorites Perséide. C'est de là qu'elles proviennent, même si elles se dispersent ensuite dans le ciel.

Pour les observer au mieux, laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité, puis fixez le ciel jusqu'à apercevoir les débris d'une comète traverser notre atmosphère. Tandis que la meilleure pluie de météorites de l'année a déjà eu lieu en août dernier, vous savez au moins à quoi vous préparer pour celle de l'année prochaine, qui devrait durer entre mi-juillet et mi-août, avec pic d'activité généralement autour de mi-août.

Sources : NASA ; LiveStream Events sur YouTube