Cet été, assistez à un spectacle céleste unique : la pluie d’étoiles filantes des Bootides.

Les Bootides reviennent chaque été, mais cette pluie d'étoiles filantes ne tient jamais ses promesses de la même façon d'une année sur l'autre. Sa réputation tient à cette imprévisibilité : certaines nuits restent vides, d'autres offrent un vrai défilé lumineux. Le radiant se situe près d'Arcturus, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel.

Les Bootides sont actives du 22 juin au 2 juillet, avec un pic le 27 juin. Cette année, ce pic coïncide avec la pleine lune, dont la luminosité va compliquer l'observation. Certaines sources évoquent une visibilité possible jusqu'au 4 juillet, signe de l'irrégularité de cet essaim.

C'est ce caractère imprévisible qui attire les observateurs. Une année, on ne voit presque rien. Une autre, le ciel se remplit de traînées. 1998 reste la référence : jusqu'à 100 météores par heure cette nuit-là. En temps normal, on tourne plutôt autour d'un ou deux passages lumineux par heure.

Les étoiles filantes ne sont pas des étoiles, mais de petits fragments de matière abandonnés par des comètes. Ceux des Bootides proviennent de la comète périodique 7P/Pons-Winnecke. Quand la Terre traverse ce nuage de particules, les débris entrent dans l'atmosphère à environ 18 km/s et brûlent vers 80 km d'altitude. La compression et le frottement les chauffent jusqu'à former un plasma lumineux visible à l'œil nu.

Où aller pour bien en profiter

Mieux vaut s'éloigner des villes, là où la pollution lumineuse disparaît presque. Un horizon dégagé vers le nord-est augmente les chances de repérer les météores. Aucun équipement particulier n'est nécessaire : un transat suffit. La pleine lune va gêner, mais un coin vraiment sombre peut encore réserver de bons moments.

Reste cette part d'incertitude qui fait tout l'intérêt des Bootides. Les années pauvres rendent les bonnes encore plus marquantes, et 1998 continue de servir de point de comparaison. Pour le reste, il faut surtout de la patience, un ciel sombre et un peu de chance. Installez-vous, levez les yeux et voyez ce que la nuit vous réserve.