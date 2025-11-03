On a toujours entendu dire que le pétrole venait des dinosaures. En réalité, ce n’est pas du tout le cas. Et son origine est bien plus surprenante qu’on ne le pense.

Imaginez la scène, un T-Rex s’enfonce lentement dans la boue, des millions d’années passent… et hop, le voilà transformé en essence dans votre réservoir. Une belle image, mais totalement fausse. Le pétrole n’a rien à voir avec les dinosaures.

L’origine du malentendu, le pétrole ne vient pas des dinosaures

Depuis des décennies, cette croyance revient régulièrement, entretenue par les manuels scolaires, les pubs et même certains dessins animés. Pourtant, les scientifiques sont unanimes : les dinosaures ne sont pas à l’origine du pétrole, ni du gaz naturel d’ailleurs.

“L’idée est tenace, mais elle est fausse”, explique Reidar Müller, géologue à l’Université d’Oslo. En réalité, ce que nous brûlons dans nos moteurs vient d’organismes bien plus modestes, des micro-algues et du plancton. Il y a plusieurs centaines de millions d’années, ces minuscules êtres vivaient en masse dans les océans. Lorsqu’ils mouraient, ils tombaient lentement au fond des mers et s’accumulaient dans la vase. Privés d’oxygène, ils ont été “cuisinés” par la pression et la chaleur au fil des millénaires, jusqu’à se transformer en cette substance noire et visqueuse qu’on appelle aujourd’hui le pétrole brut.

Ce processus ne pouvait pas concerner les dinosaures, ils vivaient sur terre, et leurs corps, exposés à l’air libre, étaient rapidement décomposés par d’autres animaux ou par les bactéries. Impossible, donc, de conserver la matière organique nécessaire à la formation du pétrole.

Un mythe plus pratique que scientifique

Alors pourquoi cette idée a-t-elle autant duré ? Peut-être parce qu’elle est simple à retenir, presque poétique. Dire que notre pétrole vient de “vieux dinosaures” frappe les esprits. Mais la vérité est plus nuancée, le pétrole est un produit du temps, de la géologie et de la vie microscopique.

Et paradoxalement, c’est ce côté “non spectaculaire” qui rend le phénomène encore plus fascinant. En brûlant du pétrole, l’humanité exploite les restes d’une vie marine disparue depuis des centaines de millions d’années, un héritage d’un autre monde. Donc non, votre voiture ne consomme pas du dinosaure. Elle roule plutôt grâce à des milliers de milliards de planctons et d’algues fossilisés, compressés pendant des ères entières sous les océans. Une vérité moins épique.

Source : Science Northway