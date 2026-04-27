Au Pérou, une montagne intrigue les scientifiques depuis près d'un siècle. Mais la recherche pourrait bien avoir enfin percé le secret derrière le mystère de ses plus de 5 200 tous.

Vestiges d'une ancienne civilisation ? Traces de passage extraterrestres ? Le Monte Sierpe fascine autant qu'il inquiète avec ses 5 200 trous et quelques recensés à sa surfaces. Des cavités dont l'existence reste incompréhensible. Ou du moins le restait, jusqu'à ce que la communauté scientifique pousse les recherches plus loin. Le secret derrière cette montagne du Pérou pourrait enfin avoir été découvert.

La vérité éclate enfin au Pérou grâce aux avancées scientifiques

Le Monte Sierpe, surnommé par beaucoup « Montagne serpent », est un cas assez unique en son genre. Situé près de la vallée de Pisco, dans les hauteurs arides du Pérou, on y trouve une immense bandes de cavités à même la roche. Le décompte a permis d'établir un total avoisinant les 5 200 trous au total et tous alignés avec précision. Une découverte qui alimente des théories de toutes sortes depuis presque un siècle, allant jusqu'à imaginer une visite extraterrestre.

Après des années de recherche, une nouvelle étude pourrait enfin avoir percé le mystère derrière cette bande de plus de 5 000 trous. Grâce à des drones et des analyses de résidus végétaux, des chercheurs pensent avoir mis le doigt sur l'explication de ces cavités. Pour comprendre, il faut revenir environ mille ans en arrière, bien avant l'apogée de l'Empire inca. À l'époque, ce territoire voyait passer les peuples andins et leur auraient même été très utiles.

En fait, la bande de trous du Monte Sierpe aurait été un gigantesque marché ouvert pour les peuples des Andes. À l'époque, les marchands auraient pensé à creuser ces cavités afin de stocker, voire de mesurer, leurs marchandises. Que ce soit le maïs, le coton, le piment ou encore les feuilles de coca, la roche devenait un réceptacle idéal pour les exposer et les préserver. Une inventivité qui aurait été perdue par la suite au Pérou.

© C. Stanish.

Les peuples andins, ou Excel avant l'heure

Ces anciens peuples du Pérou auraient finalement fait preuve d'une impressionnante modernité. Les scientifiques soulignent avec quelle organisation schématique les plus de 5 200 trous ont été creusés. On trouve des rangées alignés avec une répétitivité quasi-parfaite. Ce système rappelle en fin de compte les quipus. Il s'agit-là des cordelettes faite de nœuds dont les Incas se servaient pour gérer leurs tributs.

Pour faire simple, le Monte Sierpe serait une sorte de “quipu géant” d'après la dernière étude publiée dans la revue Antiquity. La bande de trous n'est finalement pas le fruit d'une visite extraterrestre. En revanche, elle relance l'intérêt pour tous les mystères encore non-résolus au Pérou et dans la région. Nul doute que les futures recherches archéologiques auront encore de belles leçon à nous enseigner.