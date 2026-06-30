La péninsule ibérique pivote lentement sur elle-même, et le sens de ce mouvement s'est inversé. Le phénomène reste imperceptible à l'échelle humaine, mais il oblige à revoir la façon dont on évalue le risque sismique de la région.

La péninsule ibérique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre

La péninsule ibérique pivote aujourd'hui dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle tournait auparavant dans le sens inverse : l'inversion est donc nette. Ce changement vient surtout de la poussée de la plaque africaine contre la plaque eurasienne, à raison de 4 à 6 mm par an. Le rythme est faible, mais les tensions s'accumulent sur des décennies, au point que certains chercheurs parlent de « bombe à retardement géologique ».

D'où vient ce mouvement ?

L'étude du phénomène s'appuie sur des mesures satellitaires de haute précision et sur les enregistrements sismiques. Ces données permettent de cartographier les champs de contrainte et de déformation de la croûte terrestre avec un niveau de détail jusque-là inaccessible. C'est le recoupement de ces deux approches qui a permis de documenter le basculement.

L'arc de Gibraltar occupe une place centrale dans ce mouvement. Il englobe le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, et fonctionne comme une charnière qui oriente la rotation. À l'ouest de l'arc, la collision avec l'Afrique est plus frontale, ce qui crée un déséquilibre favorable à la rotation horaire.

Dans le domaine d'Alboran, en Méditerranée entre l'Espagne et le Maroc, on observe un déplacement vers l'ouest. Cet échappement latéral s'ajoute à la poussée africaine et applique des forces asymétriques sur la microplaque de la péninsule ibérique, qui se met à tourner sur elle-même. La zone de contact entre les plaques africaine et eurasienne est par ailleurs diffuse plutôt que franche, ce qui compte aussi : la péninsule encaisse les tensions de cette zone de transition de façon souple.

Ce que ça change pour le risque sismique et les modèles géologiques

La rotation horaire de la péninsule ibérique redistribue les contraintes et oblige à revoir l'évaluation du risque sismique dans l'ouest de la Méditerranée. Les nouveaux modèles aident les chercheurs à mieux repérer les structures tectoniques actives. Plusieurs secteurs sont à surveiller de près :

la chaîne des Pyrénées,

le golfe de Cadix,

la région du Rif, au Maroc,

où les failles doivent être réévaluées pour anticiper les séismes possibles.

Pendant longtemps, le modèle dominant était celui d'une rotation antihoraire, hérité de la façon dont les Pyrénées se sont formées. Les observations récentes montrent que cette dynamique a changé.

La péninsule ibérique et le reste du monde

Le cas ibérique n'est pas isolé. D'autres microblocs tectoniques, comme ceux de la mer Égée, présentent des comportements tout aussi complexes. L'étude de ces mouvements ne peut plus se limiter aux grandes plaques : la cinématique des petits blocs est nécessaire pour évaluer correctement la déformation de la croûte à l'échelle régionale.