Et si la première œuvre d'art humaine n'était rien de plus que l'ombre d'une main sur la roche ? C'est l'hypothèse avancée par une équipe internationale de chercheurs après la découverte d'une main au pochoir vieille d'au moins 67 800 ans dans une grotte de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Datée grâce à des analyses géochimiques, cette empreinte serait aujourd'hui la plus ancienne forme d'art rupestre connue, repoussant encore un peu plus loin les origines de la création artistique chez l'être humain.

La plus vieille peinture rupestre découverte en Indonésie

La découverte, publiée dans la revue scientifique Nature, a été menée par des chercheurs de la Griffith University, de l'agence indonésienne Badan Riset dan Inovasi Nasional et de la Southern Cross University. Les archéologues n’en sont pas à leur première découverte sur Sulawesi, qui se présente toujours plus comme un centre névralgique de l’étude de l'art préhistorique. L’île est en effet déjà célèbre pour ses grottes karstiques. En 2024, des scientifiques y avaient identifié une scène de chasse figurative vieille d'environ 51 200 ans dans la grotte de Leang Karampuang, alors considérée comme l'une des plus anciennes représentations narratives connues. Jusqu’à cette nouvelle découverte.

Le nouveau record provient cette fois de la grotte de Liang Metanduno, sur l'île de Muna. L'œuvre, très discrète et partiellement recouverte par des motifs plus récents, a été repérée lors d'une inspection minutieuse des parois calcaires. Impossible toutefois de dater directement la peinture. Pour en estimer l'âge, les chercheurs ont ainsi analysé une fine couche de calcite déposée au-dessus du pigment, autrement dit le dépôt minéral se formant avec le temps sur les parois des grottes via l’écoulement de l’eau. Grâce à cette méthode, ils ont déterminé que ce dépôt minéral s'était formé il y a au moins 67 800 ans. L'œuvre est donc nécessairement plus ancienne que cette date, ce qui la place largement devant certaines références célèbres de l'art préhistorique. À titre de comparaison, les fresques animalières de la Grotte Chauvet en France remontent à environ 36 000 ans.

Peinture préhistorique découverte en Indonésie ©Max Aubert

Une main volontairement modifiée

À première vue, il s'agit d'une classique « main négative », réalisée en plaçant la main contre la paroi avant de projeter du pigment autour. Un procédé très répandu dans l'art rupestre, mais celle de Liang Metanduno a une particularité assez intéressante. Les extrémités des doigts ont en effet été volontairement retravaillées afin de paraître plus pointues, presque pour lui donner la forme de griffes animales. Si personne ne pourra statuer avec certitude sur l'intention de l'œuvre, cette modification volontaire de la figure humaine semble renforcer les relations entre les sociétés primitives et les animaux.

Cela va en tout cas dans le sens d’autres peintures découvertes dans la région représentant des créatures hybrides, mi-hommes mi-bêtes. Mais plus que son impact sur l’histoire de l’art humain, cette nouvelle découverte indique également une présence humaine plus ancienne dans cette région. Cela appuie d’ailleurs l’hypothèse d’une route migratoire entre 65 000 et 60 000 ans passant par Borneo et Sulawes afin d’atteindre l’Australie et la Nouvelle-Guinée.

Source : Nature