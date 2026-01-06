Les joueurs débattent souvent de la pertinence de couper l'alimentation de certains composants d'un PC gamer. L'un d'eux affirme : « Ma machine fonctionne sans interruption depuis cinq ans sans aucun problème. » Cette déclaration a suscité de nombreux débats au sein de la communauté des PCistes sur la véracité de tels propos, et sur la faisabilité d'une telle chose.

Un PC gamer allumé H24 pendant 5 ans, une bonne idée ?

Il existe parmi les PCistes un consensus assez général : un PC gamer, et même n'importe quel autre type d'ordinateur, doivent de temps en temps s'éteindre pour leur propre bien. Un ordinateur fonctionnant en continu consomme en effet beaucoup d'énergie, ce qui se répercuterait sur la facture d'électricité, et le matériel installé s'use plus rapidement que si l'on l'éteignait régulièrement.

Un utilisateur a toutefois expliqué sur Reddit (via une publication aujourd'hui supprimée, probablement en raison de nombreux votes négatifs à son égard : « J'ai laissé mon PC gamer allumé pendant 5 ans H24 et il ne s'est rien passé ». L'utilisateur explique sur Reddit qu'il possède deux ordinateurs : il en éteint un tous les soirs et l'autre fonctionne sans interruption depuis cinq ans. Il n'y a en réalité aucune différence entre les deux systèmes.

« J'ai pu le constater empiriquement ces cinq dernières années. J'ai un PC gamer qui se met en veille toutes les nuits et un qui est éteint. Il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est que l'un coûte plus cher. Mais même la surconsommation électrique d'un PC en veille par rapport à un PC éteint est négligeable. Cela représente environ 4 centimes par mois ».

Une pratique qui a provoqué de vifs débats

Cette confession a soulevé de vifs débats au sein de la communauté. Par exemple, un utilisateur explique qu'il y a de bonnes raisons d'éteindre correctement son PC gamer ou ordinateur de bureau. En effet, seul un arrêt correct permet à la RAM de se libérer. Des problèmes comme les fuites de mémoire peuvent épuiser progressivement la RAM utilisable, et le seul moyen de la libérer est de redémarrer Windows. Des processus inactifs peuvent consommer des ressources système pendant que le programme parent les a « oubliés ».

Or, Windows redémarre également l'ordinateur en mode veille lors d'une mise à jour, même sans l'autorisation de l'utilisateur. Cela peut s'avérer très gênant. C'est récemment arrivé à un joueur qui a été réveillé en pleine nuit par son PC de jeu, suite à un redémarrage intempestif. Il est généralement possible de désactiver cette fonctionnalité, mais cela nécessite de modifier en profondeur le registre système. On peut aussi tout simplement éteindre correctement son PC gamer ou ordinateur de bureau.

Source : Reddit