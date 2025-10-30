Les voies de l'informatique sont parfois impénétrables, et monter un PC gamer peut parfois s'accompagner de complications imprévues. Tel est le cas de ce joueur qui avait monté une belle configuration d'un montant déjà conséquent de 2 000 euros. Malheureusement pour lui, sa machine n'arrivait pas à remplir sa fonction première : faire tourner correctement des jeux... à cause d'une grosse erreur de sa part.

Un PC gamer de rêve qui tourne chaque jeu en cauchemar

Monter un PC gamer demande une certaine connaissance en informatique, et aussi une certaine débrouillardise. Le joueur qui nous intéresse ici l'a malheureusement appris à ses dépends. Celui-ci avait commandé toutes les pièces nécessaires au montage d'une nouvelle machine, pour un montant total de 2 000 euros. Il avait prévu une configuration particulièrement solide, avec notamment une carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT et un processeur AMD 7800X3D. Soit de quoi largement faire tourner les jeux les plus récents avec tous les potards graphiques à fond de manière fluide.

Du moins sur le papier. Au départ, tout semblait bien se passer après le montage de son PC gamer : il démarrait parfaitement, et aucun problème à signaler sur le bureau. Toutefois, dès lors qu'il a tenté de lancer un jeu, le rêve a tourné au cauchemar : il ne tournait pas à plus de 6 images par seconde, ce qui est normalement parfaitement impensable avec une telle configuration.

Il a d'abord tenté de trouver une solution par lui-même. Il s'est alors rendu compte que son PC gamer reconnaissait deux cartes graphiques : la Radeon RX 7800 XT, et celle de la carte-mère, infiniment moins puissante, mais qui était celle utilisée en jeu, d'où les performances déplorables. En allant dans le BIOS pour désactiver la carte graphique de la carte-mère, plus rien ne s'affichait sur son écran, l'autre carte graphique ne prenant pas le relais.

La communauté Reddit à la rescousse pour une erreur toute bête

Se déclarant vaincu, il a alors confié sa mésaventure sur le subreddit spécialement dédié au montage d'un PC gamer. Et la communauté a immédiatement trouvé la source du problème solution via une photo du setup du joueur, et elle était hélas toute bête, mais heureusement aussi très simple à solutionner. Le monteur avait en effet tout simplement oublié de retirer les capuchons de protection des ports reliant la carte graphique AMD Radeon RX 7800 XT à son écran.

Après leurs retraits, et grâce aux conseils de la communauté Reddit, il a enfin pu relier son écran à la bonne carte graphique. Résultat, son PC gamer fonctionnait enfin comme prévu, et donc faisait bien tourner ses jeux à plus de 6 FPS. Une situation qui a certes amusé les utilisateurs de Reddit, mais qui marque aussi une communauté soudée s'agissant du procédé parfois délicat et déroutant de monter soi-même un ordinateur.

Crédit : Reddit

Source : Reddit