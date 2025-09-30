Voulant faire plaisir à son fils, ce père lui offre ce qu'il croyant être un beau PC gamer à 1200€, mais fait une horrible découverte en voyant ce qu'il a réellement acheté.

Les jeux modernes portés par des moteurs tels que l'Unreal Engine 5 sont de plus en gourmands, avec des graphismes de plus en plus réalistes et des technologies comme le Ray Tracing. Pour en profiter au maximum, il convient d'avoir un PC Gamer bien équipé. Sauf que cela peut coûter très cher. Ce père voulait donc offrir un beau cadeau à son fils, sans non plus exploser sa tirelire. Il a donc fait l'achat d'une machine d'occasion, en apparence avec du matériel de pointe. Mais c'est finalement un cadeau empoisonné qu'il a eu entre les mains.

Un PC gamer rutilant à l'extérieur qui cachait trop bien son jeu

Acheter un PC gamer flambant neuf pour son enfant est normalement un moment de fierté parentale. Un père, dans cette histoire, le pensait certainement : il a dépensé environ 1 200 $ pour ce qui était représentait sur le papier une configuration gamer puissante, soi-disant conçue pour gérer facilement les derniers jeux. À ce prix-là, on s'attendrait normalement à une machine décente : une carte graphique milieu de gamme comme une RTX 4060 Ti, un processeur Intel Core i5 moderne et suffisamment de mémoire pour assurer un fonctionnement fluide pendant des années.

Au lieu de cela, il a reçu quelque chose de très différent. Le soi-disant PC gamer embarquait une carte graphique GTX 1660 Ti couplée à un processeur Intel Core i5-2500, lancé au premier trimestre 2011 et compatible uniquement avec la DDR3, dont la fin de vie a été officiellement annoncée le 31 décembre 2019. La 1660 Ti sortait de son côté pour la première fois en février 2019, capable d'afficher du 1080p, mais avec plusieurs générations de retard sur les cartes compatibles avec le ray tracing actuelles. Si le GPU n'est pas mauvais, le processeur qui l'accompagne le ralentit sérieusement et n'arrive tout simplement pas à suivre. Pour le prix, c'était une véritable déception, voire même une arnaque.

Un marché de l'occasion du matériel gamer dangereux

Pour un œil non averti comme celui de ce père, vendre un PC gamer d'occasion en lui faisant miroiter monts et merveille est facile. Il suffit en effet de présenter une belle façade avec un boîtier rutilant et des LED pour le convaincre qu'il s'agit d'une bonne machine. S'il ne s'y connaît pas un minimum en matériel gamer, il ne pourra également pas se rendre compte de ce qu'il achète. Il peut donc s'agir d'une arnaque efficace à l'encontre des profanes de l'informatique.

Quoi qu'il en soit, ce père s'est retrouvé face à un sérieux problème avec ce PC gamer qui ne valait clairement pas son prix de 1 200 euros. Un matériel aussi ancien est en effet difficile à mettre à niveau. Remplacer un processeur avec un socket daté implique notamment de remplacer la carte mère et la RAM, ce qui revient au final à reconstruire le système entier. Ce qui semble être une bonne affaire d'occasion aujourd'hui peut ainsi se transformer en un problème plus coûteux demain. Malheureusement pour ce père et son fils, la situation était encore pire, au prix particulièrement amer de 1 200 euros.