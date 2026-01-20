Plus de 2 200 PC antiques prenant la poussière dans une grange depuis 23 ans ont été vendus à 100 euros pièce sur eBay. Derrière cette découverte insolite se cache un pan de l'histoire technologique canadienne.

Des milliers de vieux PC ont été découverts dans une grange du Massachusetts. La découverte a été faite car la grange, où ils étaient entreposés, menaçait de s'effondrer. Ces quelque 2 200 ordinateurs pèseraient l'équivalent de 11 voitures. Pendant 40 ans, ces ordinateurs seraient restés scellés et inutilisés dans cette grange. Ils ont ensuite fait l'objet d'une vente sur eBay pour 120 dollars américains (environ 100 euros).

Une histoire insolite pour ces milliers de vieux PC

James Pellegrini, aujourd'hui retraité de 69 ans originaire du Massachusetts, s'est très vite passionné pour la technologie. À la fin des années 80, Pellegrini a eu l'idée de développer un système de commutation téléphonique pour les petites entreprises. Pour cela, il avait besoin de vieux PC. Parallèlement, il ne souhaitait pas concurrencer les géants comme Apple ou Microsoft. Lors d'une vente aux enchères suite à une faillite, il a acquis quelques modèles de NABU et a immédiatement été conquis :

« J'en ai commandé quelques exemplaires et, pour être honnête, j'ai été séduit par leur design. Je trouvais que c'étaient les PC les plus cools que j'aie jamais vus ». Il a finalement racheté la totalité du stock de NABU lors de la faillite. Pellegrini ne révèle pas le prix exact qu'il a payé en 1989. Il explique cependant que l'offre était vraiment avantageuse, car le prix était nettement inférieur au prix de vente officiel.

Malgré un investissement considérable en temps et en argent, son projet n'aboutit à rien. « Il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais pu m'y consacrer. Je crois avoir fait quelques croquis pour les schémas de circuits, mais je n'ai jamais finalisé le produit ». L'idée du système de commutation téléphonique tomba donc à l'eau. Finalement, les PC NABU finirent par se retrouver dans une grande grange appartenant à son voisin, où ils restèrent pendant environ 23 ans. Mais leur poids de plus de 20 tonnes finit par devenir trop important pour la grange.

Une fenêtre sur l'histoire passionnante des ordinateurs d'autrefois

Du fait de cette grange sur le point de s'effondrer, James Pellegrini a donc dû écouler ce colossal stock de vieux PC, qu'il a mis en vente sur eBay à 100 euros pièce. De manière étonnante, cette opération a rencontré un franc succès, en raison du caractère historique des machines concernées. Le NABU, lancé en octobre 1983, était en effet un réseau informatique basé sur la connexion au réseau câblé, et non à un modem commuté. Ce réseau, précurseur du World Wide Web, était relié à la télévision par câble et a principalement fonctionné à Ottawa, au Canada, de 1982 à 1985.

L'idée du réseau NABU était révolutionnaire, mais n'a pas rencontré le succès financier escompté. C'est probablement aussi pour cette raison que ces PC ont entraîné la faillite de leur fabricant. L'appareil pouvait cela dit être connecté aux serveurs du NABU par la télévision par câble. Il était alors possible, dès le début des années 80, de télécharger des logiciels et des informations depuis les serveurs, ainsi que d'envoyer des données simples. Il était même possible d'effectuer des opérations bancaires et des achats en ligne.

On pouvait même jouer avec ces PC antiques : le réseau NABU proposait le jeu « Managers Baseball » avec les vrais noms et statistiques des équipes et des joueurs de la MLB. Les performances des joueurs étaient basées sur leurs statistiques réelles, et en tant que manager, on pouvait constituer son équipe et affronter un autre manager dans une partie simulée.

Source : VICE