Ne laissez pas une pastèque fade ruiner votre été !

L'été est arrivé, et avec lui la recherche de fruits frais. La pastèque reste la star des journées chaudes, mais tomber sur une pastèque qui n'est pas mûre gâche vite le plaisir. Il existe une méthode simple pour éviter les mauvaises surprises et repartir avec un fruit savoureux.

Le coup des deux doigts pour vérifier la maturité

Pour savoir si une pastèque est mûre, une technique simple circule beaucoup : « l'astuce des deux doigts ». Recommandée par Marmiton, elle consiste à observer la largeur des rayures vertes sur l'écorce. Placez votre index et votre majeur côte à côte et comparez : si la largeur des bandes vertes ressemble à celle de vos doigts, c'est bon signe, la pastèque devrait contenir plus de sucres naturels et être plus sucrée. Des rayures très fines laissent penser que le fruit n'est pas assez mûr.

Cette méthode marche surtout pour les variétés à rayures vert foncé et vert clair. Pour les pastèques à peau uniforme, elle est moins applicable.

Ce qu'il faut savoir sur la maturation et le choix du fruit

Un mythe persiste : la pastèque mûrirait après la cueillette comme une banane ou un avocat. Marmiton rappelle que non, son taux de sucre n'augmente pas une fois le fruit récolté. Si elle a été cueillie trop tôt, elle restera fade même après quelques jours chez vous. Il faut donc choisir une pastèque déjà mûre au moment de l'achat.

La taille ne garantit pas non plus le goût. Quelques experts préviennent : « la taille n'est pas synonyme de qualité gustative ». Ils conseillent de comparer plusieurs fruits de même dimension et de prendre le plus lourd, car un poids élevé indique souvent une chair consistante et juteuse.

D'autres signes pour bien la choisir

Plusieurs détails de l'écorce peuvent aider. Une peau mate inspire plus confiance qu'une peau brillante, qui peut trahir un fruit immature. La couleur de la tache jaune compte aussi : un jaune crème ou jaune foncé est préférable, tandis qu'une tache blanche ou très pâle signale souvent une maturation insuffisante.

Le test du son est utile lui aussi. Selon les primeurs, il faut « frapper doucement l'écorce avec ses phalanges ». Un bruit sourd et légèrement creux indique un fruit bien mûr, alors qu'un son plus aigu, comme le mentionne Quitoque, doit inciter à la méfiance.

En combinant l'observation de l'écorce, le poids, la tache jaune et le son, vous augmentez nettement vos chances de repartir avec une bonne pastèque. De quoi éviter les déceptions au rayon fruits lors de votre prochaine visite au supermarché.