Île-de-France Mobilité a récemment lancé une nouvelle application pour centraliser les avantages des abonnés du Pass Navigo. Parmi eux se trouve un ajout caché et gratuit qui peut pourtant faire une énorme différence pour de nombreux utilisateurs du fameux service de transport de la capitale. De l'aveu de certaines personnes qui ont participé à sa mise en place, il s'agirait même d'une « petite révolution » pour beaucoup.

Une petite révolution cachée et gratuite pour les utilisateurs du Pass Navigo

Pour les résidents parisien, un Pass Navigo revêt une grande utilité pour leurs déplacements quotidiens au sein de la Capitale. Mais il y a malheureusement des moments où il n’est pas si utile que ça. Tel est notamment le cas pour les personnes qui vivent et travaillent dans des zones mal ou non desservies dans le reste de l'Île de France. On retrouve le même problème dans certains quartiers la nuit, quand la plupart des transports s’arrêtent, et qu'il est donc indispensable d'avoir une voiture.

Pour rappel, Île-de-France Mobilité avait lancé en décembre dernier une nouvelle application portant le nom assez évocateur « Covoit IDFM ». Ce 10 février, elle a accueilli un nouvel ajout caché et gratuit qui pourrait changer beaucoup de choses pour les utilisateurs concernés par les problèmes de transport susmentionnés : un service de covoiturage subventionné et gratuit, sous conditions, pour tous les abonnés Pass Navigo.

Le but de ce nouveau dispositif gratuit est de développer le covoiturage en grande couronne, qui s'avère moins bien desservie par les transports en communs. Pour les abonnés au Pass Navigo, deux trajets domicile-travail par jour seront ainsi offerts. Cela s'accompagne toutefois de certaines conditions. La gratuité ne s’applique par exemple pas pour les trajets qui démarrent ou arrivent en dehors de l’Île-de-France ou dans Paris. Les trajets qui suivent une ligne de transport existante ne sont pas non plus gratuits. Les conducteurs recevront également une rémunération à partir du 1er avril, de 2 euros par passager pour les trajets inférieurs à 20km, puis 10 centimes par kilomètres (jusqu’à 30km). La limite se place à 200 euros maximum par mois.

De grands moyens et de nombreux partenaires engagés sur le dispositif

« C’est une petite révolution, notamment pour les usagers de grande couronne », se félicite Olivier Binet, président de Karos, une entreprise récemment désignée par Île-de-France Mobilités (IDFM) pour exploiter son service de covoiturage. Ce n'est d'ailleurs pas la seule à participer à ce dispositif qui pourrait grandement faciliter les abonnés du Pass Navigo concernés par cette mesure.

Pour inciter les Franciliens à opter pour le covoiturage, et ainsi désengorger les routes, « 10 millions d’euros » sont investis par an pour développer cette pratique, précise Valérie Pécresse. IDFM compte d’ailleurs sur les entreprises pour mettre en avant ce type de déplacement, alors que 400 sociétés et campus se sont déjà engagés à promouvoir le covoiturage. Depuis le lancement de l’application le 1er décembre 2025, on compte déjà 380 000 trajets avec un parcours moyen de 21 km. « Notre objectif est d’atteindre 100 000 déplacements par semaine », assure Olivier Binet.

Source : Île-de-France Mobilité