Un nouveau jeu vidéo attire toutes les attentions pour une raison toute simple : il ressemble très fortement au futur mastodonte de l'industrie, GTA 6. Or, ça ne passe pas auprès du public.

Il est tentant de s'inspirer des plus grands pour produire ses nouveautés. C'est ce que semble avoir fait le studio Ultra Games, qui a récemment dévoilé son projet en cours. Il s'agit d'un jeu gratuit en monde ouvert qui pourrait être la fusion entre plusieurs des plus grosses licences de l'industrie. Parmi les titres auxquels il fait immédiatement penser, le géant GTA 6. Or, son concept, son design et sa philosophie à base d'intelligence artificielle lui attire toutes les moqueries.

Si GTA 6 rencontrait Les Sims

Parfois, s'inspirer des meilleurs peut être porteur. C'est certainement ce que se sont dit les équipes du studio Ultra Games au moment de plancher sur le jeu Paradise. En effet, le titre a tout pour rappeler plusieurs titres tendances en ce moment. Pour faire simple, il s'agit d'une simulation de vie à la manière des Sims, mais avec des graphismes plus réalistes façon inZOI et une vibe qui rappelle fortement un certain GTA 6.

Dans la pratique, Paradise se veut un free-to-play en monde ouvert, comme le sont les Grand Theft Auto et le récent inZOI. Tout comme eux, il souhaite donner une liberté totale aux joueurs. Son crédo est d'ores et déjà établi : « monde sans fin, jeu sans limites ». Et pour vous donner envie, il mise tout sur une mise en scène à la GTA 6 jusque dans son trailer. Ville immense, grosses cylindrées, ambiance urbaine, musique iconique. Mais le projet ne semble pas vraiment convaincre le public.

Un accueil plus que tiède

Comme on pouvait s'y attendre, le projet est loin de faire l'unanimité. Sous son trailer de lancement, Paradise se fait railler à tour de bras par les joueuses et joueurs. Beaucoup dénoncent son aspect « générique », soulignant même que c'est comme ça que « les gens qui ne jouent pas imagineraient les jeux vidéo ». L'utilisation de l'intelligence artificielle est également très critiquée. « Si GTA 6 était fait par EA et programmé par chatGPT », « red flag », ... le public se montre complètement insensible à une proposition qui ne comprend justement pas le public auquel elle veut s'adresse.

N'est pas GTA 6 qui veut, en somme. La logique d'Ultra Games n'est pas dénuée de sens, mais témoigne d'une énorme incompréhension. L'association de l'IA générative et de la crypto est immédiatement suspicieuse pour les joueuses et les joueurs. Lancé en septembre 2024, pas certain que Paradise voit sa longévité s'étendre aussi longtemps qu'un Grand Theft Auto Online compte tenu de l'accueil qui lui a été réservé.