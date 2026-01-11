Ah Internet et ses astuces virales. Généralement, on voit ça sur ses toilettes et on se dit : « ah tiens et si j’essayais ça dimanche ? ». Parfois c’est miraculeux, parfois ce n’est qu’une perte de temps. Alors faut-il réellement mettre du papier d’aluminium sur ses poignées de portes ? On n’a pas testés de se faire cambrioler pour essayer, mais les experts ont tranché.

Internet adore les astuces pour des problèmes complexes. Mieux, il adore les solutions simples, pas chères, et vaguement absurdes. Dernier exemple en date à refaire surface sur les réseaux sociaux régulièrement et notamment à l'occasion des grands départs en vacances : enrouler du papier aluminium autour de sa poignée de porte pour dissuader les cambrioleurs. Oui, le même aluminium que celui qui emballe les restes de lasagnes.

Du papier d’aluminium pour faire fuir les intrus

Sur le principe, l’astuce se veut futée. Le papier aluminium, froissé autour de la poignée extérieure, serait censé faire du bruit au moindre contact pour alerter les occupants, effrayer l’intrus et, bonus non négligeable, laisser une « preuve » visible en cas de tentative de cambriolage ou d'intrusion. Une sorte de système d’alarme low-cost, en somme, qui ferait presque passer les fabricants de serrures connectées pour des vendeurs de DLC hors de prix, si l’on se fie aux réseaux sociaux.

Ajoutez à cela l’effet psychologique : une poignée brillante, mal emballée, un peu suspecte. Le cambrioleur, créature réputée pour sa patience et son amour du détail, pourrait se dire que si quelqu’un en est réduit à ça, c’est sûrement qu’un dispositif plus sérieux l’attend derrière, type Maman j’ai raté l’avion. Game over, demi-tour, fade out. Sauf que, comme souvent avec les astuces virales sur Internet, la théorie se heurte assez vite à la réalité.

Une méthode qui ne sert à rien ?

D’abord, le bruit du papier aluminium n’a rien d’une sirène d’alarme. Si vous dormez, si vous êtes à l’autre bout de l’appartement, ou simplement si l’intrus est un minimum délicat et avance à pas veloutés, il y a de fortes chances que vous n’entendiez rien du tout. Quant à l’obstacle physique, on parle quand même d’une feuille d’aluminium, pas d’un boss de fin. Les forces de l’ordre et les professionnels de la sécurité, eux, ne s’embarrassent pas de nuances : cette méthode ne répond à aucun standard sérieux et ne protège strictement rien. Pire, elle peut donner un faux sentiment de sécurité à ceux qui y croient dur comme fer. Or, les cambrioleurs ne se limitent pas à la porte d’entrée. Fenêtres, balcons, garages et caves restent des points d’accès bien plus prisés, et aucun rouleau d’alu n’y changera quoi que ce soit.

Moralité ? Le papier aluminium sur la poignée, pourquoi pas comme gadget de fortune pour dissuader un opportuniste pressé. Mais en faire une stratégie de défense, c’est aussi naïf que déceptif. Surtout que les problèmes se trouvent parfois ailleurs : balcon, cave, fenêtres, garages. Pour le reste, les vieilles recettes restent les meilleures. De bonnes serrures, des alarmes fiables, ne jamais cacher ses clés à l’extérieur et un minimum de bon sens, mais forcément, c’est moins viral et ça coûte plus cher.

Source : Yahoo